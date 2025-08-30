La tarta Tatín perfecta para una «tomatina» como la de Buñol
Esta receta tradicional que en Francia es postre nacional también tiene su versión vegetal gracias a los cherry
Sábado, 30 de agosto 2025, 07:42
Se le podría calificar como el postre nacional. La tarta Tatín, uno de los dulces franceses más deliciosos, tiene también su versión vegetal gracias a los cherry, esos mini-tomates que son tan utilizados para muy diversas elaboraciones, aportando jugosidad y sabor a los platos, dulces o salados. Del blog gastronómico Claudia&Julia nos llega esta Tatín que podría ser una aportación gala a la popular fiestas de la «tomatina» de Buñol. Por sorprendente que nos pueda parecer, los tomates cherry son ingrediente imprescindible para este plato cuyo sabor está en la frontera de lo salado con lo dulce.
Ingredientes (para 6-8 raciones)
-
2 unidades de masa de hojaldre redonda y de un diámetro algo mayor que el molde que vamos a utilizar.
-
1 taza de queso cheddar curado rallado.
-
700 g de tomates cherry.
-
2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
-
5-6 chalotas cortadas en rodajas finas.
-
50 g de azúcar blanco.
-
50 ml de agua.
-
1 cucharadita de escamas de chile.
-
1 cucharadita de vinagre balsámico.
-
Sal al gusto.
Elaboración
-
1
Reparte el cheddar rallado sobre una de las láminas de hojaldre y coloca la otra encima, presionando todo el contorno con los dedos para que se pegue bien y se forme una especie de bolsillo de queso. Haz dos cortes en el centro de la masa y reserva en la nevera para mantenerla en frío.
-
2
Calienta el aceite de oliva virgen extra a fuego medio en una sartén. Cuando esté caliente, añade las chalotas cortadas en rodajas finas y sazona a tu gusto. Cocina las cebollas durante unos 8-10 minutos, hasta que empiecen a dorarse y estén tiernas. Retira del fuego y reserva.
-
3
Calienta el horno a 220º C.
-
4
Utilizando un molde de hierro fundido, añade el azúcar, el agua y las escamas de chile. Cuando empiece a hervir, mueve el molde inclinándolo, para que se mezclen agua y azúcar (no remuevas con una cuchara para evitar que se pegue el azúcar). Deja que se haga el caramelo, moviendo cada medio minuto más o menos, hasta que veas que cambia su color (dorado). Apaga el fuego, añade el vinagre balsámico y mueve la bandeja de nuevo para que se integre por completo.
-
5
Ahora pon los tomates en el molde y reparte la chalota por encima.
-
6
Saca el hojaldre de la nevera y disponlo cubriendo los cherri y la cebolla.
-
7
Hornea a 200º C durante unos 25-30 minutos, hasta que veas que el hojaldre está dorado. Cuando esté, deja que entibie un poco antes de darle la vuelta. ¡Y a servir!
