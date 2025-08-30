La tarta Tatín perfecta para una «tomatina» como la de Buñol

1 Reparte el cheddar rallado sobre una de las láminas de hojaldre y coloca la otra encima, presionando todo el contorno con los dedos para que se pegue bien y se forme una especie de bolsillo de queso. Haz dos cortes en el centro de la masa y reserva en la nevera para mantenerla en frío.

2 Calienta el aceite de oliva virgen extra a fuego medio en una sartén. Cuando esté caliente, añade las chalotas cortadas en rodajas finas y sazona a tu gusto. Cocina las cebollas durante unos 8-10 minutos, hasta que empiecen a dorarse y estén tiernas. Retira del fuego y reserva.

3 Calienta el horno a 220º C.

4 Utilizando un molde de hierro fundido, añade el azúcar, el agua y las escamas de chile. Cuando empiece a hervir, mueve el molde inclinándolo, para que se mezclen agua y azúcar (no remuevas con una cuchara para evitar que se pegue el azúcar). Deja que se haga el caramelo, moviendo cada medio minuto más o menos, hasta que veas que cambia su color (dorado). Apaga el fuego, añade el vinagre balsámico y mueve la bandeja de nuevo para que se integre por completo.

5 Ahora pon los tomates en el molde y reparte la chalota por encima.

6 Saca el hojaldre de la nevera y disponlo cubriendo los cherri y la cebolla.