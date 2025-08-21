El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las tortitas son un bocado exquisito para cualquier momento de la jornada. DM
Las recetas con quesos de Cantabria

Tortitas de zanahoria y queso

El queso ahumado de La Pasiega de Peña Pelada, ingrediente principal de esta elaboración

CEM *

CEM *

Santander

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:37

Una nueva aportación al recetario de Cantabria en la Mesa con esta propuesta que nos llega de César Ruiz, de Quesería La Pasiega de Peña ... Pelada, una de las empresas más importantes del sector lácteo en la región. Se trata de unas tortitas de zanahoria y queso que son perfectas para cualquier momento del día. Una receta que se sirve, como destacado ingrediente, del queso ahumado que se produce en las instalaciones de la citada firma, con orígenes en la localidad de Liérganes y que también tienen sede en La Cavada. César Ruiz nos inspira gastronómicamente con su propuesta de tortitas, para disfrutar del queso cántabro y sus muchas ventajas en la cocina.

