Tortitas de zanahoria y queso
El queso ahumado de La Pasiega de Peña Pelada, ingrediente principal de esta elaboración
Santander
Jueves, 21 de agosto 2025, 07:37
Una nueva aportación al recetario de Cantabria en la Mesa con esta propuesta que nos llega de César Ruiz, de Quesería La Pasiega de Peña ... Pelada, una de las empresas más importantes del sector lácteo en la región. Se trata de unas tortitas de zanahoria y queso que son perfectas para cualquier momento del día. Una receta que se sirve, como destacado ingrediente, del queso ahumado que se produce en las instalaciones de la citada firma, con orígenes en la localidad de Liérganes y que también tienen sede en La Cavada. César Ruiz nos inspira gastronómicamente con su propuesta de tortitas, para disfrutar del queso cántabro y sus muchas ventajas en la cocina.
Ingredientes para las tortitas
-
Dos zanahorias grandes, o tres pequeñas.
-
Una porción de Queso Ahumados de La Pasiega de Peña Pelada.
-
Aceite de oliva virgen extra.
-
Sal.
-
Huevo (opcional).
Ingredientes para el relleno
-
Lechuga.
-
Tomate.
-
Cebolla.
-
Pimientos.
Elaboración
-
1
Rallar la zanahoria, el queso y mezclar. Se puede incluir un huevo
-
2
Incorporar la sal y, si se desea, especias aunque no en demasiada cantidad.
-
3
Añadir un chorro pequeño de aceite a la sartén. En el caso de elaborarlas al horno, rociar con aceite el papel de horno antes de incorporar la mezcla.
-
4
Extender la mezcla de zanahoria y queso en pequeños círculos.
-
5
Dorar cada lado un par de minutos.
-
6
Rellenar con lechuga, tomate, cebolla y pimientos o con otros ingredientes al gusto.
