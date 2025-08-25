Ramen: la sopa de fideos más popular de Japón

Uno de los platos japoneses más icónicos, el ramen, celebra cada 25 de agosto su Día Internacional. La palabra ramen procede del chino mandarín 'lamian', ... que significa literalmente 'fideos estirados a mano'. Aunque la esencia de este plato sea su caldo, que ha conquistado paladares de todo el mundo, el origen de los primeros fideos o 'noodles' se remonta hacia el año 5.000 a. C. en China, desde donde se extendió su consumo hacia otros países asiáticos.

El ramen que conocemos hoy parte de un caldo intenso, de compleja elaboración con variados ingredientes como huesos de cerdo, pollo, alga kombu y salsa de soja, que aportan sabores ricos y profundos, al que se añaden los característicos fideos de trigo amarillos y una suma de ingredientes, como el huevo, las setas shiitake o el tocino. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los inmigrantes chinos en Japón comenzaron a vender fideos en caldo desde puestos ambulantes. Y así surgió este plato callejero. Con los años, se consolidó en la cultura culinaria del país nipón por sus cualidades nutritivas, su sabor y su precio, y fue evolucionando en distintos estilos como el miso ramen o el tonkotsu ramen, más cremoso y denso. Esta textura se consigue al hervir huesos de cerdo durante un período prolongado, lo que hace que al liberarse colágeno y grasa, estas emulsionan el caldo.

La popularidad del ramen ha traspasado fronteras y hoy podemos hablar de uno de los platos más apreciados en todo el mundo, con una tendencia al alza en su consumo. En un solo plato encontramos variedad de texturas, sabores y nutrientes. Un plato atractivo, versátil y con mucho umami.