Ramen: la sopa de fideos más popular de Japón
Día Internacional ·De origen chino, se ha consolidado como uno de los platos más representativos y con más demanda en los restaurantes de cocina asiática
Lunes, 25 de agosto 2025, 14:52
Uno de los platos japoneses más icónicos, el ramen, celebra cada 25 de agosto su Día Internacional. La palabra ramen procede del chino mandarín 'lamian', ... que significa literalmente 'fideos estirados a mano'. Aunque la esencia de este plato sea su caldo, que ha conquistado paladares de todo el mundo, el origen de los primeros fideos o 'noodles' se remonta hacia el año 5.000 a. C. en China, desde donde se extendió su consumo hacia otros países asiáticos.
El ramen que conocemos hoy parte de un caldo intenso, de compleja elaboración con variados ingredientes como huesos de cerdo, pollo, alga kombu y salsa de soja, que aportan sabores ricos y profundos, al que se añaden los característicos fideos de trigo amarillos y una suma de ingredientes, como el huevo, las setas shiitake o el tocino. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, los inmigrantes chinos en Japón comenzaron a vender fideos en caldo desde puestos ambulantes. Y así surgió este plato callejero. Con los años, se consolidó en la cultura culinaria del país nipón por sus cualidades nutritivas, su sabor y su precio, y fue evolucionando en distintos estilos como el miso ramen o el tonkotsu ramen, más cremoso y denso. Esta textura se consigue al hervir huesos de cerdo durante un período prolongado, lo que hace que al liberarse colágeno y grasa, estas emulsionan el caldo.
La popularidad del ramen ha traspasado fronteras y hoy podemos hablar de uno de los platos más apreciados en todo el mundo, con una tendencia al alza en su consumo. En un solo plato encontramos variedad de texturas, sabores y nutrientes. Un plato atractivo, versátil y con mucho umami.
Receta exprés en cinco pasos
1
Preparamos los ingredientes principales: fideo ramen, caldo de pollo, pasta miso, chashu (carne de cerdo), huevo marinado en soja, algas wakame y nori, cebolleta fresca o negi.
2
Partiendo de un caldo de pollo que ya tendremos preparado, hervimos el huevo durante 7 minutos y enfriamos inmediatamente en un baño de agua con hielo. Después se pela y se deja marinar en una mezcla de salsa de soja y agua (200 ml) durante 30 minutos. Se reserva en la nevera hasta servir.
3
Doramos la carne de cerdo, el chashu. Calentamos la plancha o sartén con un poco de aceite de oliva y marcamos la carne hasta dorar por ambos lados.
4
Continuamos con la cocción de los fideos ramen durante 30 segundos. Escurrimos y disponemos en un bol alto junto con el caldo de pollo, la pasta de miso fermentada diluida en el agua caliente correspondiente, para después integrando bien.
5
En el mismo bol de caldo añadimos medio huevo marinado, las algas wakame, una hoja de alga nori y las rodajas de cerdo marcado. Podemos terminar decorando con cebolleta fresca picada en el centro.
