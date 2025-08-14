Un recorrido por la gastronomía del Valle del Nansa y la costa occidental
Una ruta de contrastes entre el mar y la montaña
Santander
Jueves, 14 de agosto 2025, 16:37
En la zona noroeste de Cantabria, en linde con Asturias y Liébana, se localizan el valle del Nansa y la costa occidental, que componen una propuesta turística donde se garantiza una experiencia completa para quienes buscan desconexión, paisajes –tanto de playa como de montaña– y buena mesa.
Fijamos el punto de partida para la ruta de hoy en Val de San Vicente y lo hacemos con dos enclaves que invitan a darse un chapuzón: las playas –casi vírgenes– de Pechón y Prellezo. Sin abandonar la costa, es altamente recomendable visitar también Valdáliga, que aunque cuenta con un litoral muy pequeño, acoge una de las playas más agrestes y hermosas de Cantabria, Oyambre.
Desde aquí ponemos ya rumbo al interior, donde el paisaje cambia, está directamente influenciado por los cursos de los ríos Saja y Nansa y las montañas cobran un mayor protagonismo.
Qué visitar
-
Polaciones: Embalse y mirador de la Cohilla; Mirador de San Mamés; Hayedo de Uznayo; Yacimiento de Sejos.
-
Rionansa: El Soplao; Cueva de Chufín; Cosío; Torre de Obeso.
-
Valdáliga: Playa y Parque Natural de Oyambre; Monte Corona; Casonas montañesas; El Soplao.
-
Mazcuerras: Santuario de Nuestra Señora de la Peña en Villanueva; Palacio de Las Magnolias.
Qué comer
-
De cuchara: Cocido montañés y caricos.
-
De segundo: Carnes de tudanca, lechazo y cabrito. Truchas.
-
De postre: Quesos, leche y derivados lácteos. Corbatas.
a primera parada la proponemos en Mazcuerras, cuyo casco urbano invita a un paseo tranquilo y a descubrir por qué es conocido como el pueblo de las flores. Sobresalen aquí construcciones como el santuario de Nuestra Señora de la Peña, en Villanueva, o el Palacio de Las Magnolias.
Y cerramos el recorrido en Rionansa, municipio desde el que se pueden visitar dos de nuestros tesoros arqueológicos: las cuevas de El Soplao –que acaba de estrenar un nuevo recorrido por la antigua mina de La Florida– y Chufín, así como recorrer algunas de sus localidades llenas de encanto, como Celis o Cosío.
Ruta Gastronómica
Celis, Rionansa
Restaurante La Portilla
Dirección: Carretera General Km 17, Celis, Rionansa.
Teléfono: 942 727 521.
Día de cierre: Miércoles.
Propietaria y cocinera: Belén Rubí Varela.
Especialidades: Cocido montañés, cabrito, chuletón, garbanzos con setas, verdinas, lentejas con calamares, espárragos rellenos de espinacas y gambas. Postres caseros.
Observaciones: Cuenta con terraza.
Riocorvo-Mazcuerras, Alto de San Cipriano R
Mesón San Cipriano
Dirección: Junto a CA 283, Riocorvo - Mazcuerras. Alto de San Cipriano, Mazcuerras.
Teléfono: 685 054 802.
Día de cierre: Miércoles y noches excepto viernes y sábado.
Propietario: Emilio Carral.
Cocineros: Mª Rosa Vejo y Emilio Carral.
Especialidades: Cocina tradicional donde sobresalen el cocido montañés, el cabrito estofado y la tarta de queso. Ofrece varios menús.
Precio menú: 26,50€.
Treceño (Valdáliga)
Palacio Guevara
Dirección: La Plaza, 22 Treceño (Valdaliga).
Teléfono: 942 703 330.
Gerente: Marcos Mantecón Guitian.
Cocinero: José Manuel González Delfa.
Especialidades: Menú del día y de fin de semana, cocina cántabra cuidada. Cocido montañés, callos de tudanca, guiso de cachón del Cantábrico, pescados de temporada.
Labarces, Valdáliga
Granja Cudaña
Dirección: Labarces, nº 152, Valdáliga.
Teléfonos: 639 426 809 y 615 987 131.
Propietarios: Hermanos Entrecanales.
Quesos que elabora: En la propia granja elaboran el queso tierno, el prensado joven y el Cudaño Supra, de larga maduración, así como queso fresco y láctico. Colaboran además, con distintos obradores (Torrecartes: sobaos y quesadas; Tu cocina tradicional: yogures y arroz con leche; Monte Corona; mermeladas; Quesería Gomber y Quesos Sasamon).
Observaciones: Realizan visitas guiadas a la granja con cata de productos y organizan talleres de queso. A partir de agosto hay tres turnos de visitas (10.00, 12.00 y 18.30 H). Todos ellos constan de una charla explicación sobre el trabajo en la granja, alimentación a los terneros y cata de productos. Además, en la visita de las 12.00 se incorpora el taller de queso. Organizan eventos privados. Hay degustación y venta de helados del Ártico.
Más información: Punto de venta online de productos y reserva de visitas en www.granjacudana.com
