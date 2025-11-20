Ruta gastronómica por Calles Castilla y Marqués de la Hermida y Barrio Pesquero (Santander)

Patricia Delgado Calle Santander Jueves, 20 de noviembre 2025, 14:26 Compartir

Entre las vías del ferrocarril y la bahía, la ruta gastronómica de hoy discurre por el área que conforman las calles Castilla y Marqués de la Hermida, que junto al entramado de vías paralelas que las cruzan, constituyen la puerta de entrada y salida de la capital. Pero lejos de ser solo una zona de paso, este distrito ha sabido reinventarse y configurar en su entorno distintos espacios de ocio, los cuales tienen en el imponente jardín vertical del Centro Cívico Tabacalera, un símbolo de su renovado ambiente. Este antiguo almacén, hoy convertido en pulmón verde y social, sirve como perfecto punto de partida para explorar este barrio en el que predomina la vida residencial, con comercios y locales de hostelería de toda la vida, pero al que tampoco le falta un toque de tradición e historia.

Así, las grandes avenidas de Castilla y Hermida son un hervidero de actividad en el que el pulso lo marcan los miles de vecinos que llenan sus terrazas desde el desayuno hasta la cena, generando una oferta hostelera versátil y muy dinámica, ideal para el menú del día o el picoteo informal. Y si nos dejamos llevar por el aroma a salitre, el paseo nos lleva hasta el Barrio Pesquero, un 'pueblo' dentro de la ciudad que tiene su propia identidad. Aquí los barcos amarrados y las redes de pesca no son decorativos, sino cronistas del día a día que se vive en la que es la gran despensa marina de la ciudad. Detenerse aquí a disfrutar de su gastronomía y su singularidad, es casi obligatorio.

Qué visitar: Marqués de la Hermida: Paseo de la Antigua Lonja; Lonja; Biblioteca Central de Cantabria; Centro Cívico de Tabacalera y Jardín Vertical. Paseo y estación marítima (museo Machichaco).

Calle Castilla: Parque de Cachavas y Monumento del Machichaco; Plaza de las Estaciones; Museo Cántabro del Ferrocarril; Ascensor y pasarela a la Calle Alta; Parque de la Marga; Carril Bici.

Barrio Pesquero: Paseo marítimo, Dársena de Maliaño, Avda. de Sotileza, Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, Plaza La Pesca, Parque infantil y pistas deportivas.

Qué comer: Pescado, marisco, paella, rabas...

Santander HOSTEL & Co Restaurante

Dirección: Plz. de las Estaciones, C/ Atilano Rodriguez (edificio ADIF), Santander.

Teléfono: 942 361 139 y 649 402 736

Día de cierre: Ningún día.

Propietario: Javier Allende.

Especialidades: Cocina de temporada, regional e internacional.

Son recomendación de la casa los pescados frescos del día, el cochinillo, la carne de vaca simenthal, el steak tartar, el bacalao al pil pil, el arroz con bogavante y la costilla a baja temperatura. Ofrecen también hamburguesas de vaca madurada, raciones, gran variedad de tortillas, pinchos, tartas y repostería (para desayunos y meriendas). Son muy populares sus jornadas gastronómicas, que realizan mensualmente durante todo el año y, entre ellas, destacan las de cochinillo al estilo Segoviano de noviembre y diciembre (enteros, medios y ración) y las del periodo de enero a junio (fabada, cachopos, bacalao, arroces y entrecott al café de París).

Observaciones: Proporcionan tres horas de parking gratuito para los clientes de comedor en comidas y cenas. Amplias terrazas.

Santander Las Terrazas de Carmen Restaurante

Dirección: Avda. Marqués de la Hermida 72 (alto del edificio Castilla), Santander.

Teléfono: 942 353 678

Día de cierre: Lunes tarde y martes completo.

Propietario: Carmen Moreno y Harry Gallardo.

Cocinero: Harry Gallardo.

Sala: Carmen Moreno.

Especialidades: Cocina tradicional peruana actualizada que ha cumplido 13 años de éxito. Ceviche, tiraditos, pollo y costillas a la leña; arroz chaufa con vegetales o carnes; con ají panca y mariscos; arroz con pato, salsa y cilantro. Menú diario peruano con primero, segundo, postre y bebida por 16,50 €. Poseen un solete Repsol y premios regionales a mejor tapa. Amplia terraza con vistas al mar.

Santander LANARDA Restaurante

Dirección: C/ Capitán Palacios 2, Santander.

Teléfono: 942 377 665

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Fredys Martínez y Roberto Riaño.

Cocinero: Roberto Riaño.

Especialidades: Cocina tradicional actualizada. Chuletón, tablas de carne y pescado, callos caseros, manitas de cerdo, raciones, postres caseros. Tienen éxito los menús que ofrecen de martes a domingo y donde nunca falta un plato de cuchara. El diario (6 primeros y 6 segundos, postre y bebida) por 14,90€ ; el de fin de semana y festivos a 20,90€; el especial de martes a domingo por 26,90 € y el de Navidad para grupos por 39€. Opción de comedores privados.

Santander Machinero Restaurante

Dirección: C/ Juan de Santander 16, Santander.

Teléfono: 942 314 921.

Día de cierre: Domingo completo y sábado noche en invierno.

Horario comedor: 13.00 a 16.00 y 20.30 a 23.00 h.

Horario cafetería: 7.30 a 00.00 h.

Propietario y cocinero: Fernando Pérez.

Especialidades: Cocina de mercado en la que sobresalen los langostinos en salsa, el pastel de setas, los escalopines o la merluza en mojo de leche. Merece la pena reservar un hueco para probar alguno de sus postres y helados, todos artesanos y hechos en la casa. Menú degustación temático de tudanca compuesto de ocho pases (33€).

Santander Marisquería Casa José Restaurante

Dirección: C/ Mocejón 2, Barrio Pesquero, Santander.

Teléfono: 942 135 381

Día de cierre: Martes.

Propietario: Luciano Povedano y Luis Antonio Manrique.

Cocinero: Francisco Manuel Molina.

Especialidades: Siempre concurrido, busca las mejores materias primas de la lonja para ofrecer mariscos y pescados salvajes del país y de Cantabria. Dispone de una amplia carta de picoteo marinero (pulpo, rabas, mejillones, almejas en salsa verde), variedad de calderetas y paellas, arroz seco o meloso (con nécoras, bogavante, centollo, langosta...). Terraza.

Santander La Gruta de José Restaurante

Dirección: Paseo de los Cabildos 9, Barrio Pesquero, Santander.

Teléfono: 942 134 718

Día de cierre: Martes.

Propietario: Luciano Povedano y Luis Antonio Manrique.

Cocinera: Mª José Ramón Marcano.

Especialidades: Presenta llamativos comedores que consiguen trasladar al comensal a una gruta marinera. Ofrece mariscos, mariscadas y pescados salvajes del Cantábrico. Amplia carta de raciones del mar: pulpo a la brasa, lubina salvaje, cigalas a la sartén, pudin de cabracho, mejillones en salsa casera...

Observaciones: Extensa bodega. Comedor reservado. Abrirá el 18 de noviembre tras las vacaciones.

Santander La Nueva Gaviota Restaurante

Dirección: C/ Marqués de la Ensenada 32, Barrio Pesquero, Santander.

Teléfono: 942 304 112.

Día de cierre: Lunes.

Propietario: Luciano Povedano y Luis Antonio Manrique.

Cocinero: Jean Franco Montes.

Especialidades: Carnes a la brasa, mariscos y pescados salvajes, paellas, picoteo marinero... Dispone de amplios salones para celebraciones. Terraza

Observaciones: Abrirá el 20 de noviembre tras las vacaciones. Desde entonces, estarán disponibles, como en sus otros tres restaurantes, Casa José, La Gruta de José y La Chulilla, los menús de navidad para empresas, grupos y familias.

Santander La Chulilla Restaurante

Dirección: Avda. Sotileza 36, Barrio Pesquero, Santander.

Teléfono: 942 313 655.

Día de cierre: Lunes y miércoles tarde (puente de la Constitución, abierto todos los días).

Propietario: Luciano Povedano y Luis Antonio Manrique.

Cocinera: Maria Povedano.

Especialidades: Reformado con éxito, ofrece más de 20 raciones marineras. Destacan los pescados, preparados al carbón, al estilo de la abuela, al costrón de sal o a la plancha con refrito; mariscos del Cantábrico, mariscadas, guisos marineros, arroces, paellas y caldereta. También hay ensaladas, platos de cuchara, carnes, platos de temporada y postres.

Observaciones:Terraza cubierta.

Santander La Moldoveanu Restaurante

Dirección: C/ Las Rederas 5, Santander.

Teléfono: 602 031 996.

Día de cierre: Martes.

Día de cierre: De 10.00 a 23.00 h.

Propietario: Cristina Andrievschii.

Especialidades: Local de cocina tradicional moldava. Sobresalen en su carta los platos de polenta con carne, mici o sarmale... Propone además un equilibrado menú del día, disponible de lunes a viernes, por un precio de 12€ que incluye tres primeros y tres segundos a elegir, bebida y postre.

Observaciones:Tiene un comedor en la planta superior para unas 40 personas.

Santander Peña Candil Restaurante

Dirección: Plz. Progreso s/n, Santander.

Teléfono: 942 313 025

Día de cierre: Ninguno.

Propietario: Familia Isabel.

Cocinera: Mercedes Isabel.

Especialidades: Un clásico santanderino desde 1983, con Juan Ramón, Jorge y Merche, hijos de Ramonín, al frente. Instalaciones actualizadas con espaciosos comedores e incluso privados y todo sin perder su carácter marinero. Pescados, mariscos y arroces, especialmente el de bogavante. Bonito de temporada, bocarte, rodaballo, lubina.. Todo de primera calidad y fresco. Raciones y picoteo.

Santander Café Español Cafetería y Restaurante

Dirección: C/ Atilano Rodriguez 5-Bajo, Santander (frente a la estación de tren).

Teléfono: 942 223 022 y 611 024 648

Día de cierre: Domingo.

Propietaria: Rosana Álvarez Calvo.

Especialidades: Menú del día de cocina tradicional –lunes a sábado, 14€– que cambia a diario; con 5 primeros (plato de cuchara, arroz, pasta, ensalada y verdura), 5 segundos (pescado del día, ternera, pollo, cerdo, huevos con...), postre casero, pan y bebida. Carta de raciones, hamburguesas 100% vacuno, sándwiches, platos combinados y desayunos.

Santander Los Peñucas Desde 1960

Dirección: C/ Marqués de la Ensenada 35, Santander.

Teléfono: 942 229 445.

Día de cierre: Miércoles.

Web: www.lospenucas.com

Propietarios: Agustín y Fidel de la Peña.

Especialidades: Restaurante de comida marinera donde sobresalen la paella de marisco, rabas de calamar, pescados del día, chipirones, mariscadas, carnes... Postres caseros. Menú del día 20€ (IVA incluido), fin de semana y festivos 24€ (IVA incluido).

Observaciones: Terraza para comidas y cenas. Comidas de empresa para esta Navidad (solicitar reservas y presupuesto).

Santander La Graciosa Café - Taberna

Dirección: C/ Ruiz Zorrilla 13, Santander.

Teléfono: 942 181 160

Día de cierre: Lunes tarde.

Propietario: César Fuente.

Cocinera: Beni Munitis.

Barista: Ana Levano.

Especialidades: Raciones, sándwiches, hamburguesas, entrecot troceado de Reinosa, chuletillas lechales palentinas, rabas de calamar, embutidos, platos combinados y ensaladas. Desayunos. Plato del día, postre y bebida 8,50€; fin de semana, 18 €. Terraza.

Santander Castilla 23 Cafetería

Dirección: C/ Castilla 23, Santander.

Teléfono: 942 228 100.

Día de cierre: Ninguno. Abre de lunes a viernes de 7.00 a 00.00 y sábados y domingos de 8.00 a 00.00 horas.

Propietario: Vicente Fernández Vidal.

Especialidades: Raciones (rabas, alitas de pollo...), sándwiches (mixto, California, Habanero) y hamburguesas (sencilla, completa y especial).

Santander Lábaro Hamburguesería

Dirección: C/ Las Rederas 4, Santander.

Teléfono: 942 109 209.

Día de cierre: Martes.

Horario: De 7.00 a 23.00 h.

Especialidades: Amplia oferta de raciones para picar, sartenes, platos combinados y paellas por encargo. Tiene también tortillas, sándwiches y bocadillos. Sobresalen las carnes (con una oferta especial de entrecot), el plato del día de lunes a viernes y las hamburguesas.