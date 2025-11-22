Ruta gastronómica por Peñacastillo y Nueva Montaña (Santander)

Iglesia de Nuestra Señora del Carmen, en Nueva Montaña.

Patricia Delgado Calle Santander Sábado, 22 de noviembre 2025, 13:25 Compartir

La estampa contemporánea de Peñacastillo y Nueva Montaña tiene en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen uno de sus símbolos más reconocibles. Su arquitectura moderna refleja la profunda transformación que han experimentado estos barrios periféricos de la capital, hoy consolidados como zonas residenciales de alta demanda gracias a un completo ecosistema de servicios y a unas comunicaciones fluidas que los conectan con el centro de Santander en pocos minutos.

Este paulatino crecimiento ha ido acompañado de nuevos espacios urbanos pensados para atender las necesidades vecinales: parques infantiles, zonas de paseo, carril bici... las cuales favorecen una vida de barrio dinámica que, a su vez, impulsa la creación de comercios locales y negocios de hostelería con una oferta versátil y pensada para cualquier hora del día.

Desde el punto de vista turístico, las grandes áreas comerciales de la zona actúan como principal reclamo, aunque no es el único. Así, la jornada de compras puede enriquecerse con un paseo que aún muestra la fuerte conexión del entorno con la actividad industrial y culminar en la Peña de Peñacastillo, símbolo natural de la zona. Se trata del pico más alto de Santander –con 139 metros– y propone una sencilla senda, con poco más de dos kilómetros, que brinda una excepcional panorámica de la ciudad. A sus pies se encuentra además otro icono, en este caso arquitectónico: la iglesia de San Lorenzo.

Qué visitar: Iglesia de San Lorenzo: Datada en 1897.

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen: De estilo moderno, fue consagrada en 2011.

La Peña: Sendero de 2,5 km que enlaza con varios miradores. A sus pies hay un espacio natural utilizado como espacio de aprendizaje y disfrute de la naturaleza y la horticultura.

Carril bici: Todo el perímetro cuenta con un carril bici que permite conectar con el centro de Santander o los municipios de Camargo y Santa Cruz de Bezana.

Ocio: Centros comerciales.

Qué comer: Raciones, platos típicos, vermú

Contenido patrocinado Ruta gastronómica

TROLE BAR

Ampliar

Dirección: C/ Juan Guerrero Urreisti 19, Peñacastillo.

Teléfono: 643 448 300

Día de cierre: Martes.

Propietario: Alexandre Manuel Leite Almieda.

Especialidades: Divertida y amplia terraza–bar techada para disfrutar del mejor ambiente en verano e invierno. Es especialista en rabas, croquetas, torreznos, alitas, fingers, patatas, batidos (oreo, kinder, kit-kat); beirao portugués...

Observaciones: Dispone de grandes pantallas para emitir espectáculos deportivos, futbolín, dardos y parque infantil contiguo

RESTAURANTE GELÍN

Ampliar

Dirección: Avda. Nueva Montaña 2, Santander.

Teléfono: 942 332 733

Día de cierre: Domingo completo; lunes y martes noche. Abren desde las 9.00 am.

Propietario: Ángel Castanedo

Cocinero: Fran de la Rosa.

Especialidades: Un clásico siempre actualizado con excelentes pescados y mariscos, selectas carnes y variedad de arroces. Recomendables la dorada, el jargo y el chuletón de Cantabria. Amplia y variada bodega con más de 300 referencias.

Observaciones: Comedores reformados. También la terraza, cubierta y moderna, con carta específica. Espaciosos comedores privados para grupos y empresas todo el año.

MALACHE BAR

Ampliar

Dirección: C/ Francisco Tomás y Valiente 3 (junto a la entrada principal de El Corte Inglés).

Teléfono: 942 033 155

Día de cierre: Domingo.

Horario: Desde las 7.00 H.

Cocineras: Eva Puente y Lyudmyla Timco.

Especialidades: Desayunos, tortillas (clásica y rellenas) y repostería casera. Pinchos, tostadas, sándwiches, hamburguesas... Menú de lunes a viernes 14€ (medio menú por 9,50€) que incluye postre casero, pan y bebida. Menú de hamburguesa especial a 10,50€ y de sándwich California 9,20€ (ambos con patatas fritas caseras y refresco o caña).

Observaciones: Opciones para llevar. Terraza. Sirven cafés Templo.

CAFÉ BAR TATEN

Ampliar

Dirección: C/ Hermanos Calderón 22-Bajo, Santander.

Teléfono: 942 285 991.

Día de cierre: Ninguno.

Horario: 7.30 a cierre.

Propietario y cocinero: Álex Botnari Grigorciuc.

Especialidades: En la hora del desayuno, destaca su oferta de tortillas, con más de 25 variedades que van alternando diariamente. Cuenta también con raciones (rabas, mejillones...), pinchos de barra y pulgas. Son muy populares sus hamburguesas, con una decena de opciones, todas acompañadas de patatas fritas.

Observaciones: Desayuno y tortilla para llevar. Terraza cubierta, fácil aparcamiento y retransmisiones deportivas (fútbol, moto GP...).

TABERNA DEL HERRERO PEÑACASTILLO

Ampliar

Dirección: C/ El Castro 24, Faro 8, nave 1, Santander.

Teléfono: 942 320 243.

Día de cierre: Ninguno.

Especialidades: Destacada oferta de carnes que preparan a la vista del comensal en sus dos parrillas de roble y encina (donde también elaboran pescados de temporada): frisona, black angus, simmental en diferentes cortes, lomo de novilla, lechazo asado, chuletillas, tartar de solomillo de vaca, chorizo criollo, solomillo ibérico, costillar adobado de cerdo de Potes, callos, carrilleras ibéricas, rabo de novilla... También son populares su extensa carta de picoteo (croquetas de jamón, huevos rotos al gusto, chorizo criollo a la parrilla, torreznos de Soria, rabas de calamar), los platos de cuchara y el completo carro de postres.

Observaciones: Hay disponibles 6 menús –desde 41€– para celebrar con los amigos, familia y empresas la Navidad 2025; también más de veinte especialidades navideñas recomendadas. Amplios comedores, posibilidad de reservados. Menú. Enorme terraza.

GALERÍA CULTURAS

Ampliar

Dirección: C/ Agustín de Colosia 4, Santander.

Teléfono: 942 791 416

Día de cierre: Ninguno.

Horario: Lunes a jueves de 17.00 a cierre; viernes, sábados y domingos desde las 12.30 H.

Propietario: Geli.

Encargada: Andrea.

Especialidades: Picoteo y raciones (tablas de embutido, rabas, torreznos, albóndigas, carrilleras). Opción de menú.

Observaciones: Eventos, cumpleaños, comidas de encargo, cenas de Navidad. Parking propio, patio y zona habilitada para reservado.

RESTAURANTE ÓLEO

Ampliar

Dirección: C/ Isla del Oleo 21, Pol. Nueva Montaña, Santander.

Día de cierre: Domingo.

Horario: Lunes a viernes, 7.00 a 21.00; festivos, 9.00 a 16.00 H.

Propietario: Svetlana Obada Obada.

Especialidades: Menú del día con 4 primeros, 4 segundos, postre y bebida incluidos. Raciones (rabas, croquetas, mejillones), hamburguesas, sándwiches, y bocadillos. Tiene una oferta especial de desayuno con siete tipos de tortilla distintos.

Observaciones: Comedor con capacidad para 74 personas, disponible para eventos privados.

PUNTO Y COMA VINOS Y TAPAS

Ampliar

Dirección: C/ Francisco Tomás y Valiente 7C bajo, Santander.

Horario: De 7.00 a 22.00 H. Los fines de semana de 10.00 a cierre.

Propietario: Anabel de la Serna.

Especialidades: Local de reciente apertura y ambiente agradable con una notable oferta en desayunos, tortillas variadas, tostas y sándwiches. Propone también una interesante propuesta de raciones: mejillones de varios tipos, rabas, patatas fritas...).

Observaciones: Tercer clasificado en el Concurso de Rabas de Cantabria 2025.

AMAZONIA

Ampliar

Dirección: C/ José Ortega y Gasset 31, Santander.

Día de cierre: Ninguno.

Horario: Lunes a jueves, de 8.30 a 23.00; Fines de semana, de 8.30 a 1.00 H.

Especialidades: Este local, de ambiente desenfadado y moderno, ofrece desayunos con gran variedad de pinchos. Por la tarde, es parada habitual para tomar alguna cerveza y copas.

Observaciones:Tiene terraza chill out.

EL RINCÓN

Ampliar

Dirección: C/ Francisco Tomás y Valiente 11, Santander.

Teléfono: 942 419 551

Día de cierre: Domingo por la tarde.

Cocinera: Mercedes Cos.

Especialidades: Menú diario que incluye 4 primeros, 4 segundos, postre, pan y bebida por 14€ de lunes a viernes (medio menú 11€) y 17€ los fines de semana y festivos (medio menú 14€). Hamburguesas gourmet con ternera de Cantabria de 180 g (mexicana, cabra, ibérica, foie; bacon; explosiva...). Completan con desayunos, ensaladas, raciones (tabla de pollo, rabas, morcilla con cebolla, croquetas caseras de carne y de jamón), sándwiches, cazuelas, platos combinados, bocadillos...

Observaciones: Comida para llevar. Amplia terraza. Horario de cocina continuo.

BODEGA FARÓN

Ampliar

Dirección: C/ Juan Guerrero Urreisti 4- Bajo, Santander

Teléfono: 942 020 050

Día de cierre: Sábado

Propietaria y cocinera: Sari Ruiz.

Especialidades: Cocina casera y carta de picoteo. Menú con 5 primeros y 5 segundos a elegir, pan, postre y bodega por 13€. Comidas para llevar y platos especiales (cocido montañés, alubias con jabalí, carrilleras, potas encebolladas, paellas de encargo). Caracoles navideños por encargo.