Ruta gastronómica por Cantabria interior

Con sus montañas, valles, ríos y bosques centenarios, los municipios de interior se presentan como un plan perfecto para tomar conciencia de la imponente naturaleza que se despliega en el corazón de Cantabria, muy especialmente durante el otoño y el invierno, que con sus lluvias y temperaturas más bajas hacen que sus paisajes alcancen todo su esplendor. Además, estos destinos son una oportunidad para detenerse a degustar algunos de nuestros platos más icónicos, esos más ligados a la cuchara y a los guisos contundentes.

Para admirar y entender la orografía y el valor natural de cada lugar, los miradores constituyen un punto de partida ideal y hoy, desde estas líneas, destacamos tres de los balcones que dejan sin palabras en nuestra región.

Comenzamos en el extremo occidental, en Tresviso, donde en 2022 se instaló un mirador en el cueto Sulavilla, a 700 metros del núcleo del pueblo y desde el que se puede contemplar el corredor de Matallana, el canal de Urdón o el valle de Peñarrubia.

Más al este, en Ruesga, es recomendable acercarse hasta el alto de Fuente Las Varas, donde este municipio confluye con Solórzano y Voto, un lugar ideal para contemplar el poljé de Matienzo.

Por último, viajamos al sur, a Valderredible, donde el Mirador de La Lora –junto al observatorio astronómico– regala unas excepcionales vistas de las vegas que forma el Ebro.

Miradores por comarcas: Asón-Agüera: Nacimiento del Asón; La Gándara, Los Machucos.

Besaya: Collado de Cieza y Monte Dobra..

Campoo Los Valles: Fuente del Chivo, la Lora, la Joyanca, Pico Tres Mares.

Liébana: Cahecho, Fuente Dé, Santa Catalina, Collado de Llesba.

Saja-Nansa: La Cohilla, La Cardosa, del Potro, de Rábago.

Valles Pasiegos: Puerto de La Braguía, Lunada, Alto del Caracol.

Platos que no te puedes perder: Cocido montañés

Cabrito al horno

Guisos de caza

Ollas ferroviarias

Cocido lebaniego

Carnes de tudanca.

La Taberna de Tresviso

Dirección: Bº Tresviso s/n, Tresviso.

Teléfono: 942 744 444.

Día de cierre: Martes.

Horario: Comidas de 13.00 a 15.00 H y cenas de 20.00 a 21.00 H.

Propietario: Familia Campo.

Especialidades: Cordero, cocido montañés, fabada y carnes de proximidad. Quesos y productos lácteos de la Quesería Javier Campo. Postres caseros.

Observaciones: Mirador con excepcionales vistas. Preferible reservar.

Romy Casa de Comidas

Dirección: Bº La Somadilla, Bádames (Voto)

Teléfono: 942 636 148

Día de cierre: Jueves.

Propietario: Tamara Zubillaga.

Cocineros: David Gómez y Marco Alija.

Especialidades: Menús del día y elaboraciones caseras. Dispone de carta de hamburguesas para el servicio de cenas.

Observaciones: El establecimiento cuenta con terraza.

Casa Germán

Dirección: Bº La Secada 167, Matienzo de Ruesga.

Teléfono: 942 619 818

Propietaria y cocinera: Ana María Calleja Gómez

Especialidades: Comida casera, cocido montañés, alubias rojas de Guiriezo. Carnes del alto Asón, cabrito al horno, entrecot, chuletas...

Observaciones: Dispone de terraza.

La Solana de Bárcena Mayor

Dirección: Bº La Iglesia 26, Bárcena Mayor

Teléfono: 647 874 574

Día de cierre: Lunes y martes

Propietarios: Amador de Cos y Amagoia Alcerreca (cocinera).

Especialidades: ECocina tradicional donde destcan el cocido montañés, la fabada con venado, las carnes de caza, el lechazo o el chuletón. Completa con postres caseros.

Observaciones: Tiene terraza.

Restaurante Posada La Olma

Dirección: Plz. Valderredible, Polientes (Valderredible)

Teléfono: 942 776 027.

Propietaria: Marisol Sedano.

Cocineras: Yaiza Ramos y María Saavedra.

Especialidades: Desde 1992, este negocio familiar es especialista en asados y guisos con patatas. Dispone de platos para celíacos. Hay menú de fin de semana por 20€ y en invierno, del día por 14€.