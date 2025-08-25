El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Iglesia de San Jorge, en Las Fraguas. Andrés Fernández
Contenido patrocinado

Una ruta gastronómica que nos lleva por el corazón del Besaya

Para conocer y disfrutar de su historia y naturaleza, recorremos los valles de Buelna, Cieza y Arenas de Iguña

Patricia Delgado Calle

Patricia Delgado Calle

Santander

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:16

El Parque de las Estelas, la calzada romana de Monte Fresneda, el monasterio de Nuestra Señora de Las Caldas o su casco histórico barroco... Estos ... son algunos de los principales atractivos turísticos que ofrece el municipio de Los Corrales de Buelna, núcleo vertebrador del valle de Buelna, el cual se sitúa en el corazón de la comarca del Besaya.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Peinado acelera para procesar a Begoña Gómez tras el portazo del Supremo para llegar a Moncloa
  2. 2

    El senderista de 64 años fallecido ayer tras despeñarse en la ruta entre Urdón y Tresviso es santanderino
  3. 3

    El adiós al estadio más antiguo de España
  4. 4

    «Nuestra mayor preocupación en Bridgestone son las ventas, si no remontan esto es el declive»
  5. 5

    «España ardiendo y sin medios y aquí nos reunimos 200 personas de buen rollo y traen hasta helicópteros»
  6. 6

    La fiesta ilegal en la cantera de Roiz continúa por tercer día consecutivo
  7. 7

    Una red de carreteras millonarias para Cantabria
  8. 8

    Diez claves para entender el futuro aparcamiento de autocaravanas de Mataleñas
  9. 9

    «Santander es mil veces mejor que Mónaco, que Niza, que cualquier sitio. Es maravillosa»
  10. 10

    El legado italiano en la anchoa de Santoña

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Una ruta gastronómica que nos lleva por el corazón del Besaya

Una ruta gastronómica que nos lleva por el corazón del Besaya