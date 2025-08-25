Una ruta gastronómica que nos lleva por el corazón del Besaya

El Parque de las Estelas, la calzada romana de Monte Fresneda, el monasterio de Nuestra Señora de Las Caldas o su casco histórico barroco... Estos ... son algunos de los principales atractivos turísticos que ofrece el municipio de Los Corrales de Buelna, núcleo vertebrador del valle de Buelna, el cual se sitúa en el corazón de la comarca del Besaya.

Esta localización, estratégica a lo largo de la historia, aúna naturaleza, arqueología, arquitectura y cultura en un mismo destino, lo que invita a una visita pausada que permita descubrir con detalle el legado que preserva.

Qué visitar Los Corrales de Buelna: Estelas gigantes de Barros; Calzada Romana de Monte Fresneda; casa-palacio de Los Ceballos; monasterio de Nuestra Señora de Las Caldas; centro de interpretación de la industria José María Quijano.

Cieza: Casona de Díaz de Quijano; casas de Ortiz y de Fernández de Cieza; Iglesia de San Tirso de Villayuso; Ruta de los Campurrianos, de Brañasarza y Calzada de los Blendios.

Arenas de Iguña: Ermita de San Román de Moroso, palacio de Los Hornillos, iglesia de San Jorge, casonas de los siglos XVII y XVIII, Torrona de Núñez Bustamante.

El mes de agosto es, además, un momento idóneo para esta excursión, ya que del 22 al 31 celebra su fiesta más reconocida, las Guerras Cántabras –declarada de Interés Turístico Internacional–.

Y para extraer el máximo jugo a la zona, hay que ir un poco más allá y no quedarse en los límites de Los Corrales, ya que en los aledaños hay otros territorios que también tienen mucho que ofrecer. Es el caso de Cieza, donde son lugares de interés la iglesia de San Tirso y la necrópolis medieval que hay en torno a ella o la ruta de Brañazarza, que recorre la cabecera del valle, incluida dentro del Parque Natural Saja-Besaya. Otro punto a añadir a la ruta es Arenas de Iguña, que guarda joyas como la ermita mozárabe de San Román de Moroso, el Palacio de los Hornillos o la iglesia de San Jorge, conocida como 'El Partenón' de Cantabria.

Somahoz de Buelna Restaurante Fleming

Dirección: Ctra. Gral. km 97, Somahoz de Buelna.

Teléfono: 942 831 290.

Día de cierre: Domingo a jueves para cenas.

Propietario: Francisco Luis Gómez González.

Especialidades: Lechazo asado, chuletones a la piedra y parrilladas de carne.

Observaciones: Situado en un lugar privilegiado, cuenta con unas bonitas vistas al río Besaya. Dispone de amplios salones, perfectos para celebrar comidas familiares, cenas de empresa, bodas o cualquier otro evento. Tiene además de la carta, opción de menú del día a 15€ y especial fin de semana por 24€.

Barros Mesón El Estanco

Dirección: Bº La Rueda 26, Barros. Teléfono: 639 982 315.

Día de cierre: Lunes.

Propietaria: Paloma Ceballos Riaño.

Cocinera: María Jesús Riaño.

Especialidades: Manos de cerdo en salsa. Carrilleras ibéricas. Carnes estofadas, guisos y postres caseros. Dispone de menú diario y especial de fin de semana.

Observaciones: El establecimiento cuenta con un amplio comedor y terraza.

Barros Casa Paulino

Dirección: Bº El Corral 66, Barros.

Teléfono: 942 841 705.

Días de cierre: Ninguno.

Propietarios: Belinda y Paulino Cossío Noriega.

Especialidades: Comida casera tradicional, con una variada oferta de raciones y entrantes. Destacan los platos de cuchara, las carnes de Cantabria y los guisos. Tiene menú.

Observaciones: Amplia terraza y aparcamiento. Hospedaje.

Las Fraguas, Arenas de Iguña Casón de la Marquesa

Dirección: Las Fraguas s/n, Arenas de Iguña.

Teléfono: 942 826 001.

Director: Javier Martínez Diego.

Cocinero: Alfredo Casanova.

Especialidades: En este restaurante se impone una cocina de fuertes raíces cántabras desarrollada con mimo y toques de creatividad. Sobresalen el cocido montañés, el bacalao gratinado con muselina de ajo, la costilla de ternera asada a baja temperatura o la torrija de sobao pasiego caramelizada. Tiene opción de menú del día y de fin de semana.

Observaciones: Celebra bodas y eventos.