Una ruta gastronómica por Santillana del Mar sin obviar su arte e historia

Guillotinas para ajusticiar a los condenados, potros para obtener confesiones, garrotes destinados a castigar herejías... Estos son algunos de los instrumentos que formaban parte de la justicia que imperaba en siglos pasados y que hoy se conservan en el Museo de la Tortura de Santillana del Mar, un espacio que reúne más de medio centenar de piezas originales que documentan aquellos métodos de represión. Y de los horrores de la Inquisición a la sensibilidad y grandeza del arte rupestre. Porque así es Santillana del Mar, una villa que pone al alcance de sus visitantes un itinerario cultural singular, único y ligado al territorio.

Qué visitar Santillana del Mar: Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira -Neocueva-. Colegiata de Santa Juliana. Palacio de Los Velarde. Torres de Merino y Don Borja. Casco histórico. Museo y Fundación Jesús Otero. Museo de la tortura. Zoo. Playa de Santa Justa. Castro de El Cincho.

Oreña (Alfoz de Lloredo): Cueva de Cualventi; iglesia parroquial de San Pedro; Cristo Rey en Cueto de Murios; casonas de Perelada y de los González del Piélago.

Qué comer En Santillana es típico merendar leche con bizcocho casero. Además, no faltan en sus restaurantes platos típicos de la región.

Así, la segunda parada de la ruta de hoy dirige al lector hacia el Museo Nacional y Centro de Investigación de Altamira. En él, la Neocueva permite contemplar una réplica de las pinturas paleolíticas que convirtieron a Altamira en Patrimonio de la Humanidad y descubrir, a través de sus espacios de divulgación, cómo vivían nuestros antepasados.

El itinerario concluye en el Museo Jesús Otero, creado en 1994 a partir de una donación del escultor santillanés. Su colección incluye esculturas, dibujos y herramientas de trabajo que se complementan con exposiciones temporales.

Más allá de estos museos, el municipio –incluido en la red de Pueblos más Bonitos de España– presume también de una arquitectura envidiable, con ejemplos de las épocas medieval, renacentista o barroca, que bien merece un paseo.

Oreña (Alfoz de Lloredo) Posada Rural Caborredondo

Dirección: Bº Caborredondo 81, Oreña (A. Lloredo).

Teléfono: 942 716 181.

Propietaria: Begoña Guillén Iso.

Especialidades: Su desayuno, también disponible previa reserva para personas no alojadas, es 100% casero y elaborado con productos de proximidad (zumo natural, fruta, yogures, mantequilla pasiega, queso de la zona, jamón serrano, bizcocho, leche cántabra...).

Observaciones: Maravilloso jardín y espacioso porche con vistas.

Santillana del Mar Celina bonita

Dirección: C. de la Carrera 6, Santillana del Mar.

Teléfonos: 942 840 106 y 621 290 108.

Día de cierre: Lunes.

Propietarios: Ana Rodríguez y Nacho Rodríguez.

Cocinero: José Montana.

Especialidades: Cocina innovadora, basada en una gastronomía tradicional y de mercado. Destacan la flor de alcachofa con crema de patata y queso picón cremoso; las empanadillas caseras rellenas de carrillera y boletus; las vieiras velo de papada ibérico y emulsión de cítricos; el rabo de toro al estilo tradicional con patatas baby; y su crêpe suzette tradicional. Web: celinabonita.es

Oreña (Alfoz de Lloredo) Láurea Ecocasona

Dirección: Bº Viallan 254, Oreña (A. Lloredo).

Teléfono: 722 486 882.

Cierre: Lunes a viernes de 16.30 a 19.30. Martes cerrado.

Propietarios: Mar Bielva, Esmeralda Bielva y Tomás Morera.

Especialidades: Una cocina de raíces, con producto local y de calidad, cuidada al detalle y con un toque ibérico extremeño que la hace única. Destacan el picadillo ibérico, patatas Láurea, bacalao dorado, cachopo, ibéricos… Amplia terraza, aparcamiento, acoge eventos.

Santillana del Mar La Villa

Dirección: Plaza La Gándara s/n, Santillana del Mar.

Teléfono: 942 818 364.

Cierre: Martes.

Propietaria: Belén Morquillas.

Cocinero: Urko Arenaza.

Especialidades: Ubicado en el anexo de una antigua casona, ofrece una cocina tradicional. Destacan el cocido montañés, los tortos de maíz con queso de Sotres y la parrillada de pescado y marisco. Carta 100% libre de gluten. Servicio take away. Web: www.lavillarestaurante.es.

Santillana del Mar Plaza del Rey

Dirección: Plaza del Rey 1, Santillana del Mar.

Teléfono: 633 333 145.

Horario: De 9.00 a 00.

Propietario: Pedro Barreda.

Especialidades: Desde este establecimiento ofrecen desayunos, comidas y cenas. Son recomendables sus cachopos tudancos, las hamburguesas de tudanca y el chuletón de novilla, así como el cocido típico.

Observaciones: Terraza y amplio aparcamiento.

Santillana del Mar Sidrería Casa Miguel

Dirección: C/ Del Río 2, S. del Mar.

Teléfono: 942 818 964.

Días de cierre: Miércoles noche y jueves completo.

Propietario: Miguel Ángel de la Pinta.

Cocinera: Mª Luisa Juárez.

Especialidades: Concurrida terraza-restaurante que destaca por sus generosas raciones, los cachopos (de cecina con queso de cabra y cebolla caramelizada; de setas y queso; de morcilla y cebolla caramelizada; de carne de tudanca con jamón serrano y queso) y las ensaladas... También son muy populares sus ocho variedades de hamburguesas de tudanca, los pinchos y la sidra.

Observaciones: Menú lunes a domingo por 23€. Gran terraza.

Santillana del Mar Pizzería Bitinia

Dirección: Plaza del Rey s/n, Santilla del Mar.

Teléfono: 622 323 424.

Día de cierre: Lunes.

Propietaria: Vanesa Hoyos García.

Cocinera: Soraya Estébanez.

Pizzero: Julián Moreno.

Especialidades: Local de cocina italiana fusionada con los mejores productos e ingredientes de Cantabria e Italia. Destacan la tabla de quesos italocántabra, carpaccio de tudanca, burrata con anchoas, pizza napolitana, pasta fresca y postres caseros. Es recomendación de la casa la pizza Tardiu –Premio a la mejor de Cantabria en el Campeonato de Pizzas de España de 2024–. De estilo napolitano y una fermentación mínima de 48 horas, lleva crema de calabaza de su propio huerto, mozzarella fior di latte, boletus silvestres, panceta ibérica, crema de parmigiano y polvo de boletus deshidratados.