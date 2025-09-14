Ruta para saborear Cantabria de sorbo en sorbo

El otoño es una época especial para disfrutar de los colores del campo y, sobre todo, seguir disfrutando de la gastronomía.

El otoño es un momento ideal para disfrutar de vinos y bebidas fermentadas o destiladas, gracias a la vendimia que marcará en los próximos días la producción de nuevos vinos, la belleza de los paisajes otoñales que realzan la experiencia del enoturismo, y la llegada de un clima fresco que invita a maridar estos productos con gastronomía de temporada y disfrutar de bebidas más cálidas y reconfortantes.

Y no sólo vinos, también cervezas, sidras, destilados, cócteles con y sin alcohol... Por eso Cantabria en la Mesa les acerca una apetecible ruta con una veintena de paradas, desde bodegas y destilerías, hasta vinotecas y tiendas de alimentación gourmet para degustar y conocer como se elaboran algunas de las bebidas más representativas y premiadas de la región. Tradición y carácter de una tierra única.

Renedo de Piélagos Sidra Somarroza

Dirección: Llosacampo 28, Renedo de Piélagos.

Teléfono: 652 937 219

Propietario: Jesús Gómez.

Producción anual: 150.000 litros.

Reconocimientos: Más de 60 premios regionales, nacionales e internacionales. El último, 'Mejor sidra del mundo', en los prestigiosos Cider Awards 2025.

Referencias: Sidra natural tradicional; natural ecológica; espumosas dulce; brut nature y Rubí –elaborada con manzana de carne roja–; Bíter bio; Sidruca –con formato botellín y disponible en los sabores natural, dulce y con limón– y sidra de mesa Capricho de Somarroza. Además, vinagre de manzana ecológico, de cosecha propia, que ha salido al mercado este año.

Heras Bodegas Igarmi

Dirección: Polígono Industrial de Heras 311, Heras.

Teléfono: 942 540 272

Fundación: Año 1890

Descripción: Igarmi es la bodega más grande de Cantabria y una de las distribuidoras con mayor presencia en la cornisa cantábrica. En su catálogo de productos disponen de distintas variedades de vermú de solera, blanco, mistelas, mostos... Además de sus vermuts y su histórico blanco de solera, Igarmi completa su catálogo con mistelas, moscateles, mostos y vinos como su verdejo. También ejercen de distribuidores de distintas marcas nacionales, desempeñando un papel protagonista en el mercado gracias a la combinación de tradición, innovación y una destacada relación calidad-precio.

Voto Pago Casa del Blanco

Dirección: Barrio de la Llamosa, Nates, Voto.

Teléfono: 619 306 251

Propietarios: Familia Sánchez Contreras.

Especialidades: Viticultura heroica de marcado carácter atlántico y tradición modernizada para dar origen a vinos singulares: Viñamar (albariño -en 2018 medalla de oro- y godello ) y Palacio de Treto.

Torrelavega Vinoteca Torre de la Vega

Dirección: Calle Juan José Ruano 1, Torrelavega.

Teléfono: 652 881 735

Propietarios: Juan Antonio Valdés y Eva Mª del Cid.

Reconocimientos: En 2022, la prestigiosa Guía Peñín distinguió al establecimiento como uno de los mejores espacios de vinos de España. Y el último reconocimiento lo acaba de recibir, dado que en 2025 se hizo con el galardón Templo del Vino–Hall of Wine que otorga la empresa BWR Best Wine Restaurant, obteniendo la máxima puntuación dentro de su baremo.

Descripción: Desde 2015, con más de 1.200 referencias en tienda para particulares, son también mayoristas, realizando distribución a restauración y tienda especializada en vinos.

Elaboración propia: Vermut El Montañés.

Tienda online: www.catedraldelvino.com.

The Coca-Cola Company

Ampliar Con más de 30 años de experiencia en hostelería, el bartender Óscar Solana es embajador de la marca Royal Bliss. Juanjo Santamaría

La actual gama de Royal Bliss mezcla innovación y tradición para ofrecer un conjunto de sabores para todos los gustos y situaciones. Así, quienes disfruten de la tónica clásica encontrarán en Vibrant Yuzu Tonic Water una versión reinventada, con notas cítricas intensas, toques exóticos y también disponible en versión Zero sin azúcar. Para los amantes de los sabores más frutales, está Bohemian Berry Sensation, cargada de aromas de frutos rojos; mientras que Expressive Orange recupera el frescor de la naranja aportando matices diferentes y muy actuales.

Otros sabores se inclinan hacia lo cítrico más marcado, como Ironic Lemon, con un perfil intenso y refrescante. Por su parte, Irreverent Ginger Ale presenta un equilibrio más dulce y fresco, perfecto para combinados. Creative Tonic Water aporta una visión moderna de un clásico indispensable, y Elegant Soda se convierte en la base ideal para un combinado sofisticado y armónico.

Liérganes DouGall's

Dirección: Barrio La Vega 51, Liérganes.

Teléfono: 942 528 958

Propietarios: Andrew Dougall, Kike Cacicedo y 399 socios.

Especialidades: Una de las empresas pioneras en la elaboración de cerveza artesana en España, con más de 20 cervezas en catálogo y novedades como la recién aparecida DouGall's Sin.

Valle de Villaverde Bodega Tejea Verde

El viñedo se encuentra en una comarca con una tradición vinicola ancestral. DM

Dirección: Diseminado Valle de Villaverde 4, Valle de Villaverde.

Teléfono: 629 520 845

Fundación: Año 1996

Propietario: Fernando Renovales.

Descripción: Nacimos en 1991 con el objetivo de revitalizar la cultura del chacolí en Cantabria, siendo el primer vino de la región desde el siglo XX. A partir de las variedades hondarribi y riesling, elaboran vinos blancos aromáticos y afrutados.

Valle de Villaverde Casona Micaela

Dirección: Los Henales s/n, Valle de Villaverde.

Teléfono: 638 934 429

Fundación: 2008

Propietario: Carlos Recio.

Descripción: A 400 metros de altitud cosechan las variedades albariño y riesling. La bodega alberga la más moderna maquinaria.

Vinos: Casona Micaela IGP Vino de la Tierra Costa de Cantabria y Micaela Jornillo.

Pesués Cabeza Blanco Gourmet

Ampliar Esta empresa familiar distribuye su propia gin, nacida en 2021, LaSeca. DM

Dirección: Polígono Industrial Río Deva, Pesués.

Teléfonos: 942 742 324 y 669 426 387.

Especialidades: Empresa familiar del sector de la distribución y la alimentación, vinos, ibéricos y productos de calidad. Algunas de las marcas son: Carrasco Ibéricos, Anchoas MA Revilla, bodegas Tradición y Sumarroca...

Producto de elaboración propia: Ginebras artesanas LaSeca. Nacida en 2021 de la inquietud de Óscar Cabeza (cabeza Blanco Gourmet) y Mariano Mier (Orujos el Coterón). Disponible en dos versiones: Cítrica con Final Seco, destilada en alquitara con pieles de limón y de naranja; y Golosa, dulce, macerada con cereza encurtida.

Heras Disgarsa Menaje

Disgarsa Menaje ofrece una exposición con venta directa de miles de referencias para la hostelería y particulares. DM

Dirección: Polígono Industrial de Heras.

Teléfono: 942 542 509

Horario: 09.30-13.30; 16-20 horas, de lunes a viernes. Sábados, de 09.30-14.00 horas.

Especialidades: Venta particular y profesional. El cristal perfecto para cualquier bebida, accesorios para coctelería, mobiliario, vajilla, cristalería, cubertería...

Guriezo Bodegas Hortanza

Junto al viñedo se encuentra la casona de piedra que funciona como casa rural. DM

Dirección: Barrio Trebuesto 11, Guriezo.

Teléfono: 699 791 449

Fundación: Año 2014

Propietaria: Irene Rodríguez.

Descripción: Hortanza consta de viñedo, bodega y casa rural. Elabora dos blancos de finca (gewürztraminer-riesling y albariño-riesling) y un espumoso (gewürztraminer-riesling).

Reconocimientos: Premio Emprendedor Alimentos de Cantabria.

Ambrosero 45 Amigos

Dirección: Barrio El Arruyo, Ambrosero.

Teléfonos: 639 714 776 y 633 000 125

Fundación: Año 2015

Descripción: 45 Amigos es una sidra natural elaborada artesanalmente con manzanas de cosecha propia. De producción limitada, consiguen un producto de alta calidad. También zumo, vinagre, compota y mermelada.

Bárcena de Cicero Bodegas Vidular

Dirección: Barrio Vidular, Bárcena de Cicero.

Teléfonos: 942 631 324 y 619 710 302

Propietarios: Familia Durán.

Descripción: Cultivan en Vidular –Junta de Voto– tres hectáreas de uva albariño y chardonnay y cuentan con dos alojamientos rurales entre los viñedos para estancias vacaciones: «Toda una experiencia».

Puente Viesgo Bodega Viña Carmina

Dirección: Barrio El Ángel 42, Vargas, Puente Viesgo.

Teléfono: 659 052 255

Descripción: En activo desde 2012, como una ilusión familiar. En 1,5 hectáreas de terreno cultivan las variedades albariño, treixadura y godello. Elaboran tres vinos: albariño monovarietal, albariño y godello (mezcla) y monovarietal aromático.

Heras Distribuciones Vicercan

Dirección: Polígono Industrial de Heras.

Propietario: Enrique Rodríguez Río.

Descripción: Empresa de distribución y logística al Canal Horeca y colectividades principalmente. Trabajan productos de ambiente y frío positivo con más de 1.200 productos en catálogo. Distribuidor oficial de Mahou, San Miguel, Alhambra, Agua de Solares, Aquadeus...

Ruiloba Bodegas Miradorio

Ampliar Todos sus viñedos están situados a menos de 1 kilómetro del mar. DM

Dirección: Carretera Liandres al barrio La Iglesia, Ruiloba.

Teléfonos: 942 722 622 y 653 873 425

Descripción: En 2013, Gabriel Bueno y Esther Olaizola, plantaron las primeras 1.900 vides (variedades riesling, albariño, godello y hondarrabi zuri). Elaboran dos vinos bajo la IGP Vinos de la Costa De Cantabria: Mar de Fondo (coupage de las cuatro variedades) y Tussío (albariño y hondarribi).

Distinciones: Mar de Fondo 2023 ha sido premiado con una puntuación de 96 puntos otorgada por el crítico enológico Tim Atkin, prestigioso especialista británico, reconociendo la calidad de este vino al que también ha considerado el «descubrimiento del año». Además, la Bodega Miradorio cuenta con un solete de la Guía Repsol.

Liébana Picos de Cabariezo

Ampliar Alquitaras de cobre en plena destilación. DM

Dirección: Barrio Cabariezo, Cabezón de Liébana.

Teléfono: 942 735 177

Descripción: Bodega y destilería pionera en Liébana, productora de vinos, orujos, licores y destilados artesanales en alquitara. Las ginebras As de Picos, su whisky malta natural, el whisky de malta envejecido y el brandy.

Reconocimientos: Sus numerosos premios avalan la calidad de sus productos, entre ellos las 58 medallas de la gin clásica y las nueve medallas conseguidas en la última edición del prestigioso Catavinum World Wine and Spirits Competition: siete oros y dos Grandes Oros para el brandy y el whisky.

Puente Arce Destilería Siderit

Dirección: Barrio Los Riegos 5, Puente Arce.

Teléfono: 942 801 307

Descripción: Micro-destilería que combina el buen hacer del destilador artesanal con la última tecnología para elaborar ginebra, vodka, vermut y whisky. Ganadores de numerosos certámenes internacionales, ofrecen también visitas guiadas.

Torrelavega Uniko Delicatessen

Ampliar La tienda tiene a la venta una amplia gama de productos gourmet y delicatessen, y una amplia bodega con grandes vinos. DM

Dirección: Calle El Soto 4, Torrelavega.

Teléfono: 942 139 139

Propietario: Iñaki Herrero.

Descripción: Tienda delicatessen con un amplio catálogo de bebidas de distintas procedencias, con una clara apuesta por el producto de cercanía. Cuenta con una bodega de hasta 300 referencias distintas.

Revilla de Camargo Exclusivas Apolo

Las bebidas de importación son uno de los muchos productos que Apolo almacena y distribuye desde sus instalaciones en Revilla. DM

Dirección: Polígono Industrial Candiano, Nave D, Revilla de Camargo.

Teléfono: 661 846 960

Propietario: Ángel Polo.

Descripción: Empresa especializada en la distribución de bebidas y productos alimenticios en Cantabria. Producto: Es Clausthaler la 1ª cerveza sin alcohol del mundo que sabe a cerveza, nº1 en ventas en Alemania.