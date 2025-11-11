El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Guisantes en su salsa con jamón ibérico y huevo. DM
Cantabria en la Mesa

Sabores de siempre en diferentes formatos en el Hotel Bahía de Santander

Un refugio de cocina tradicional con alma marinera bien servida en el centro de la capital cántabra

José Luis Pérez

José Luis Pérez

Santander

Martes, 11 de noviembre 2025, 15:01

En el centro neurálgico de Santander, frente a la bahía que da nombre al establecimiento, el restaurante del Hotel Bahía mantiene viva la esencia de ... la cocina tradicional más honesta: producto, mimo y equilibrio en cada plato.

