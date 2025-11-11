Sabores de siempre en diferentes formatos en el Hotel Bahía de Santander
Un refugio de cocina tradicional con alma marinera bien servida en el centro de la capital cántabra
Santander
Martes, 11 de noviembre 2025, 15:01
En el centro neurálgico de Santander, frente a la bahía que da nombre al establecimiento, el restaurante del Hotel Bahía mantiene viva la esencia de ... la cocina tradicional más honesta: producto, mimo y equilibrio en cada plato.
El establecimiento, además de una dotación ejemplar en materia de alojamiento y salones para banquetes y evento, brilla por la intensa actividad de su cafetería y de su restaurante. A partir de una oferta plural, en diferentes formatos, el Hotel Bahía ha conseguido, pese a las reticencias que mucha gente tiene de comer en hoteles, ser un referente gastronómico en la zona con un estilo propio.
El punto de entrada es el menú del día, a 28 euros, es una muestra perfecta de cómo la sencillez bien entendida puede conquistar al comensal. De primero, unos guisantes guisados en su propia salsa, con el contrapunto del jamón ibérico y el toque meloso del huevo, ofrecen un arranque tan sabroso como reconfortante. El día de la visita había otras opciones como la ensalada de cecina y rulo de queso de cabra a la plancha y el trío de patés con sus melvas de pan tostado.
Para el plato principal, el zancarrón de ternera, servido en su jugo y acompañado por un panaché de verduras, evidencia ser un plato de fondo, con carácter: carne tierna, jugosa, que se deshace al mínimo contacto del tenedor y una salsa de esas que invitan a mojar pan. Otras opciones eran una merluza rellena de setas y langostinos en salsa verde y cochinillo deshuesado a la manzana sobre puré de boniatos.
Para el cierre, entre otros muchos postres caseros, la tarta de hojaldre tradicional de Polanco, con su textura crujiente y ese dulzor medido que no empalaga.
Degustación y carta
El cliente que quiera profundizar en la cocina del Bahía tiene un menú degustación y la carta.
El primero consta de Aperitivo de bienvenida –tosta de paté de cabracho–; ensalada de quesucos regionales, anchoas y vinagreta de mostaza y miel; lomo de merluza asado con setas y su pil pil; solomillo de vaca IGP Carne de Cantabria al punto de sal con jugo de carne y reducción de vino tinto y postre de elaboración casera. Su precio, 39 € con vino y café incluidos.
Y si nos adentramos en la carta, encontramos una cocina de raíces, servida con elegancia, que confirma al Bahía como una de las apuestas seguras de la capital cántabra..., y no solo para turistas. Entre las especialidades destacan las rabas de calamar a la santanderina, las anchoas de Santoña o la merluza de anzuelo, ejemplo del mejor pescado del Cantábrico tratado con respeto. También hay guiños a la tradición ganadera regional en el solomillo vacuno y el chuletón de vaca madurada, que completan una oferta donde el producto local y el recetario de siempre conservan todo su protagonismo.
Santander
Hotel Bahía
Dirección: C/ Cádiz 22, Santander.
Teléfono: 942 205 000.
Propiedad: El Sardinero S.A.
Director: Sergio Peón.
Jefe de cocina: Miguel Martínez.
Jefe de sala: David Torre.
Estilo de cocina: Tradicional con toques de la cocina actual.
Precio medio de la carta en restaurante: Unos 50 €.
Menú del día: 28 € (todos los días).
Menú degustación: 39 €.
Capacidad: 50 comensales en comedor, 70 en cafetería. Además tiene salones para banquetes flexibles al aforo.
Terraza: Unas 30 plazas.
Horarios: Cafetería, de 8 a 23.30 h. Carta, 13 a 16 h. y cenas de 20.30 a 22.45 h.
Bodega: Unas 100 referencias.
Café: Dromedario.
Aparcamiento: Propio y públicos en Alfonso XIII y Cachavas.
