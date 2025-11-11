Sabores de siempre en diferentes formatos en el Hotel Bahía de Santander

En el centro neurálgico de Santander, frente a la bahía que da nombre al establecimiento, el restaurante del Hotel Bahía mantiene viva la esencia de ... la cocina tradicional más honesta: producto, mimo y equilibrio en cada plato.

El establecimiento, además de una dotación ejemplar en materia de alojamiento y salones para banquetes y evento, brilla por la intensa actividad de su cafetería y de su restaurante. A partir de una oferta plural, en diferentes formatos, el Hotel Bahía ha conseguido, pese a las reticencias que mucha gente tiene de comer en hoteles, ser un referente gastronómico en la zona con un estilo propio.

El punto de entrada es el menú del día, a 28 euros, es una muestra perfecta de cómo la sencillez bien entendida puede conquistar al comensal. De primero, unos guisantes guisados en su propia salsa, con el contrapunto del jamón ibérico y el toque meloso del huevo, ofrecen un arranque tan sabroso como reconfortante. El día de la visita había otras opciones como la ensalada de cecina y rulo de queso de cabra a la plancha y el trío de patés con sus melvas de pan tostado.

Para el plato principal, el zancarrón de ternera, servido en su jugo y acompañado por un panaché de verduras, evidencia ser un plato de fondo, con carácter: carne tierna, jugosa, que se deshace al mínimo contacto del tenedor y una salsa de esas que invitan a mojar pan. Otras opciones eran una merluza rellena de setas y langostinos en salsa verde y cochinillo deshuesado a la manzana sobre puré de boniatos.

Para el cierre, entre otros muchos postres caseros, la tarta de hojaldre tradicional de Polanco, con su textura crujiente y ese dulzor medido que no empalaga.

Guisantes en su salsa con jamón ibérico y huevo, ensalada de cecina y rulo de queso de cabra a la plancha, merluza rellena de setas y langostinos en salsa verde y zancarrón de ternera en su jugo y panaché de verduras. DM

Degustación y carta

El cliente que quiera profundizar en la cocina del Bahía tiene un menú degustación y la carta.

El primero consta de Aperitivo de bienvenida –tosta de paté de cabracho–; ensalada de quesucos regionales, anchoas y vinagreta de mostaza y miel; lomo de merluza asado con setas y su pil pil; solomillo de vaca IGP Carne de Cantabria al punto de sal con jugo de carne y reducción de vino tinto y postre de elaboración casera. Su precio, 39 € con vino y café incluidos.

Y si nos adentramos en la carta, encontramos una cocina de raíces, servida con elegancia, que confirma al Bahía como una de las apuestas seguras de la capital cántabra..., y no solo para turistas. Entre las especialidades destacan las rabas de calamar a la santanderina, las anchoas de Santoña o la merluza de anzuelo, ejemplo del mejor pescado del Cantábrico tratado con respeto. También hay guiños a la tradición ganadera regional en el solomillo vacuno y el chuletón de vaca madurada, que completan una oferta donde el producto local y el recetario de siempre conservan todo su protagonismo.

Santander Hotel Bahía

Dirección: C/ Cádiz 22, Santander.

Teléfono: 942 205 000.

Propiedad: El Sardinero S.A.

Director: Sergio Peón.

Jefe de cocina: Miguel Martínez.

Jefe de sala: David Torre.

Estilo de cocina: Tradicional con toques de la cocina actual.

Precio medio de la carta en restaurante: Unos 50 €.

Menú del día: 28 € (todos los días).

Menú degustación: 39 €.

Capacidad: 50 comensales en comedor, 70 en cafetería. Además tiene salones para banquetes flexibles al aforo.

Terraza: Unas 30 plazas.

Horarios: Cafetería, de 8 a 23.30 h. Carta, 13 a 16 h. y cenas de 20.30 a 22.45 h.

Bodega: Unas 100 referencias.

Café: Dromedario.

Aparcamiento: Propio y públicos en Alfonso XIII y Cachavas.