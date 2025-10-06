Sazón y fusión: Armonía de cocina peruana con vinos de Cantabria

José Luis Pérez Santander Lunes, 6 de octubre 2025, 07:21 Comenta Compartir

El pasado mes de julio abrió en Astillero este establecimiento donde el matrimonio formado por Alfredo Torrijos (sumiller, presidente de la Asociación de Sumilleres de Cantabria y ex responsable de El Club del Gourmet en ECI de Santander) y Patricia Handabaka (cocinera peruana, de Lima, formada allí y en la Escuela de Hostelería de Peñacastillo) han cumplido con el sueño de armonizar con talento los vinos de Cantabria y la atractiva cocina peruana, tan en boga como apetecible...

En un local acogedor, decorado con gusto y que también ejerce como sede de la Asociación antes citada –aquí se celebran catas para profesionales–, Alfredo y Patricia, buenos anfitriones y apasionados con su proyecto, proponen una carta de gastrobar, en la que conviven los ibéricos de Alta Expresión DO Los Pedroches, los quesos, latas premium como las de anchoas de Codesa y diferentes tipos de tostas con media docena de platos peruanos que merece mucho la pena probar.

Cada día el aficionado a la gastronomía está más abierto a probar cocinas de otros países, más allá de algunas tentativas de fusión que terminan en intentos fallidos. Aquí, Patricia propone platos icónicos de la gastronomía peruana a partir de ingredientes 'de aquí' y 'de allá', según lo que exija la receta. Y no tienen inconveniente en afirmar que en algunas propuestas formula adaptaciones para que el paladar 'de aquí' sea receptivo a los sabores 'de allá'. Esto, por ejemplo, le ha decidido ha plantear dos ceviches, ambos con corvina fresca traída cada día, uno clásico y otro mediterráneo, en el que incorpora aceite de oliva virgen extra de primera prensa de Artajo.

Otra de las especialidades de la casa es la causa limeña que habitualmente prepara Patricia con bonito, aunque existe la alternativa de emplear pollo. En su elaboración usa patata de Valderredible, aguacate, cilantro, huevo de codorniz y una salsa rosa, además del bonito o el pollo desmigado.

Ceviche clásico de corvina, sanguchón de cerdo y causa limeña. DM

El ají de gallina, plato bandera de Perú, típico de la cocina criolla, aquí se prepara con pollo desmigado y ají amarillo. Resulta agradable, lo mismo que el bocadillo llamado sanguchón de cerdo asado con pan crujiente. Completan la carta los choritos a la chalaca. En el futuro, habrá menú degustación y algun plato nikkei. Interesante perspectivas.

Astillero Sazón y fusión

Dirección: Calle Navarra 4, Astillero.

Teléfono: 637 205 080 y 677 707 245

Propietarios: Alfredo Torrijos Gil y Patricia Handabaka Zevallos.

Inaugurado: 5 de julio de 2025.

Jefa de cocina: Patricia Handabaka.

Sala y sumiller: Alfredo Torrijos Gil.

Sala: Alfredo y Alejandro Torrijos Handabaka.

Estilo de cocina: Peruana e internacional.

Precio medio de la carta: Entre 20 y 30 euros.

Menú degustación: Próximamente.

Capacidad: 25 comensales.

Horario: De 12.30 a 17 horas y de 19 a fin del servicio de cenas.

Cierra: Domingo noche y lunes.

Bodega: Unas 60 referencias, preferentemente vinos de Cantabria de diferentes bodegas.

Aparcamiento: Sí.