Semillas de cáñamo, un potente en aporte de proteínas DM
Salud y Nutrición

Super alimentos proteicos

Cuatro campeones en el aporte de proteínas, vitaminas, minerales y antiinflamatorios

José Enrique Campillo

José Enrique Campillo

Santander

Martes, 12 de agosto 2025, 12:49

Todas las personas, y a todas las edades, necesitamos un aporte adecuado de proteínas. Son los elementos fundamentales de nuestra estructura y de la formación ... de gran parte de nuestras biomoléculas. Este requerimiento se hace crítico a partir de la treintena avanzada. Es cuando oficialmente comienza nuestro organismo a envejecer. Y este inevitable proceso lleva parejo la pérdida lenta y progresiva de proteínas que ocasiona, entre otros efectos, la pérdida de masa muscular (sarcopenia) y de masa ósea (osteopenia, osteoporosis).

