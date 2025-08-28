La Tahona Cántabra, parada obligatoria en el Mercado Romano de los Santos Mártires

La Tahona Cántabra ofrece sobaos con mantequilla de Cantabria, quesadas y rosquillas o los palitos de anís, los bizcochos, las pastas de mantequilla, las tartas de hojaldre o bizcocho y las empanadas.

R.C. Santander Miércoles, 27 de agosto 2025 | Actualizado 28/08/2025 07:37h.

Este fin de semana, Santander celebra uno de los eventos más esperados del calendario estival: el Mercado Romano de los Santos Mártires. Desde el viernes 29 y hasta el domingo 31 de agosto, las inmediaciones de la calle Burgos, Plaza del Rey Juan Carlos I y Alameda de Oviedo se llenarán de actividad y dulces aromas, entre los que destacarán el de los productos de La Tahona Cántabra.

Un año más, la reconocida empresa familiar volverá a instalar su puesto en el mercado, que ya es una de las paradas más populares del evento para los amantes del dulce. Fiel a su esencia, su propuesta se centra en ofrecer el sabor auténtico de Cantabria, de esa repostería de siempre hecha con ingredientes naturales, algo que consigue gracias a su respeto por las recetas tradicionales.

Un expositor que es pura tentación

Quienes se acerquen al mercado reconocerán el puesto de La Tahona Cántabra. No solo por su cuidada presentación, sino por el reclamo de su vitrina. Así, su expositor presentará una completa selección de sus productos más representativos, cada uno elaborado a través de procesos artesanales y con una cuidada selección de materias primas.

Y es que, como viene siendo habitual, la oferta de La Tahona Cántabra no solo se centra en sus productos más tradicionales. De esta forma, junto a los sobaos pasiegos, cuya jugosidad y profundo sabor provienen del uso de mantequilla de alta calidad de Cantabria o las quesada pasiega, un dulce tradicional de textura muy cremosa y sabor equilibrado, presentan novedades como sus palmeritas de lotus, oreo o kinder bueno, que ya han llevado este año por otros mercados. La selección estrella se completa con sus rosquillas o los palitos de anís, las pastas de mantequilla, los bizcochos y las empanadas.

Calidad y respeto

El secreto para que sus productos tengan ese sabor tan reconocible es una filosofía de trabajo innegociable basada en dos pilares. El primero, la materia prima de máxima calidad. En La Tahona Cántabra no se escatima a la hora de seleccionar lo mejor: mantequilla y leche de Cantabria, huevos de Burgos o harina sin refinar de Zamora.

El segundo pilar es el respeto por los procesos artesanales. Las recetas son las de toda la vida, aplicando el mimo que cada elaboración requiere. Este compromiso con la autenticidad es lo que convierte a cada dulce en un producto honesto y con un sabor que evoca recuerdos.

Sandra Martínez (en la foto), Alberto Martínez y Mª del Mar Celador componen el equipo de artesanos de La Tahoan Cántabra

Un perfecto tándem con el que Alberto Martínez, Mª del Mar Celador y Sandra Martínez – el corazón de La Tahona Cántabra–, acercan el sabor y el olor de Cantabria a cualquier rincón de España. Y es que, además de despachar y repartir sus productos por Aguilar de Campoo, Valderredible o Santander, La Tahona Cántabra lleva cada semana sus elaboraciones por toda la geografía española a través de los principales mercados medievales y ferias de todo el país.

De igual forma, junto a su obrador de Pomar de Valdivia, cuentan con un punto de venta fijo –y un hotel rural bajo el mismo nombre– en Orbaneja del Castillo (Burgos), situado junto a la característica cascada, donde poder adquirir todos sus productos.

Más información en su Instagram: @latahonacantabra.