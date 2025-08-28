En La Violeta, picoteo y elaboraciones variadas de carne en carta

José Luis Pérez Santander Jueves, 28 de agosto 2025, 12:58 Comenta Compartir

A medida que las ciudades crecen, su periferia está más poblada y hay empresarios de hostelería que encuentran fuera de los centros donde es casi «misión imposible» aparcar oportunidades para desarrollar propuestas tan interesantes como la más céntrica. Este es el caso de La Violeta, que desde hace 16 constituye un aliciente gastronómico en Bezana. El bar-restaurante, perfectamente acoplado en una nave industrial, además de destacar por la cuidada puesta en escena, también lo hace por su cocina y por el servicio.

En La Violeta, desde hace muchos años, han conseguido el crédito de sus clientes a partir de una carta equilibrada, con platos consolidados a partir de una cuidada selección de las materias primas. Hay un poco de todo, pero quizá lo que más puede destacarse son sus raciones para el picoteo y sus elaboraciones con diferentes tipos de carnes. No quiere decir esto que no hay platos «de mar», pero quizá sean los de carne los que más preferencias canalizan. Además, este negocio dirigido por Santi Revuelta y por Elsa González, también cuentan de martes a viernes con un equilibrado menú del día con una buena relación precio-calidad por 14,90 euros.

Rabas de magano. Entrecot de vaca al corte, más de 300 gramos. Mini hamburguesas de buey wagyu. Morcilla de Sotopalacios.

Para compartir

Tanto los entrantes fríos como calientes están muy indicados para compartir. Es el caso de las rabas de magano, con una textura muy crujiente por la fritura; la morcilla de Sotopalacios; los embutidos ibéricos; la tabla de quesos de Cantabria; las anchoas; la cecina de León; el carpaccio de pulpo; la ensaladilla rusa; diferentes tipos de ensaladas; el mousse de pato; el puding de cabracho; el paté de perdiz; la tosta caliente a los cuatro quesos; los conos de langostinos con ali oli; las tortitas de camarón; las gyozas o los mejillones en salsa...

Platos en la línea más de un entrante están el cocido montañés y la paella para dos personas, que deberá reservarse con antelación.

De lo autóctono al ibérico

Las carnes son un punto fuerte de La Violeta, incorporando la carta diferentes propuestas que van desde las albóndigas con carne de una raza autóctona como la tudanca, hasta el jugosos entrecot de vaca; las mini burgers de buey wgayu; la costilla con salsa barbacoa o el abanico ibérico de Joselito. Todos estos platos llevan guarnición de patatas fritas y en ocasiones también de pimientos.

Del mar destacan la pata de pulpo cocinado a la plancha; el lubina a la plancha; los langostinos cocidos o a la plancha que se presentan semipelados; las zamburiñas y la tortilla de bacalao.

Para el momento dulce, llaman la atención la tarta de la abuela con dulce de leche y galletas de chocolate, la torrija pasiega y la tarta de queso al horno.

Bezana Restaurante La Violeta

Dirección: Av. de la Sta. Cruz, 32. Bezana.

Teléfono: 942 58 24 60.

Propietario: Santiago Revuelta.

Inaugurado: 5 enero 2009.

Dirección y sala: Santiago Revuelta y Elsa González.

Cocina: Pascual y Gastón.

Camarera: Susana Marín.

Estilo de cocina: Tradicional.

Precio medio: Entre 25 y 35 €.

Menú diario: 14,90 € de martes a viernes.

Comida para llevar y recoger: Sí.

Capacidad: 50 comensales.

Terraza: 30 plazas.

Horario: Abre de 12.30 a 23.30 horas y los fines de semana, hasta 0.00 h. Domingo, abierto hasta 16.30 h.

Cierra: Domingo noche y lunes.

Aparcamiento: Sí.