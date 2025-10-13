La UC acoge la exposición 'Fin de la Pobreza' en el marco de la Semana de la Pobreza

La Universidad de Cantabria acoge desde hoy la exposición 'Fin de la pobreza', organizada por la ONG Acción Sin Fronteras en el marco de la ... Semana contra la Pobreza. La muestra, que permanecerá abierta hasta el viernes 17 de octubre, se encuentra en el Hall Interfacultativo y está compuesta por once paneles infográficos dedicados al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1 (ODS 1): erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo.

Organizada en colaboración con la Coordinadora Cántabra de ONGDs, la exposición se distribuye entre el hall principal —donde se ubican tres de los paneles— y los pasillos del edificio, de forma que cualquier persona que transite por la zona pueda detenerse a observar y reflexionar sobre los datos que presenta. En total once carteles repletos de información, infografías e imágenes.

Según explica Mor Talla Ndir, representante de Acción Sin Fronteras, el propósito de la muestra es: «Informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la realidad de la pobreza y la importancia del ODS 1, crucial no solo para millones de personas que la sufren, sino también para la estabilidad global». Cada panel recoge una de las metas que Naciones Unidas ha fijado para 2030, como reducir a la mitad la proporción de personas que viven en pobreza extrema o establecer sistemas de protección social para los más vulnerables.

Las imágenes y textos, diseñados por el equipo de Acción Sin Fronteras, incluyen también datos de la ONU que muestran las desigualdades económicas entre hombres y mujeres, así como ejemplos de proyectos que la organización desarrolla en países como México o Guatemala, centrados en el emprendimiento de mujeres indígenas.

Ndir subraya la importancia de llevar estas iniciativas a espacios educativos, donde los jóvenes pueden tomar conciencia del alcance del problema: «Creemos que la universidad es un lugar ideal para mostrar estos datos. La pobreza es una realidad que nos afecta a todos, de una u otra forma, y necesitamos visibilizarla». Esta cita, como el resto de las concretadas en el marco de la Semana de la Pobreza, es totalmente gratuita y abierta a todos los públicos.

La exposición permanecerá abierta hasta el viernes en el Hall Interfacultativo de la UC, con el objetivo de «acercar el mensaje de justicia social y cooperación internacional a la comunidad universitaria y al conjunto de la sociedad cántabra».