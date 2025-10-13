'La pobreza corta sueños y vidas': Cantabria se moviliza por la justicia social

Santander se suma un año más a la lucha global contra la pobreza y la exclusión social. Bajo el lema 'La pobreza corta sueños y ... vidas', la Coordinadora Cántabra de ONGD y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria) celebran hasta el próximo 18 de octubre una nueva edición de la Semana contra la Pobreza.

El objetivo, explican las entidades organizadoras, es visibilizar una realidad que sigue afectando a miles de personas, generar reflexión ciudadana y promover una acción colectiva por la justicia social. «La pobreza no solo limita el acceso a recursos materiales -recuerdan-, sino que trunca derechos, proyectos y oportunidades». «Esta es una semana para nosotros clave porque visibilizamos todos los temas de pobreza». Así lo resume la coordinadora de EAPN, Rosa Pérez, que llevan organizando esta jornada desde 2009.

Cultura, reflexión y denuncia

El programa combina actividades culturales, artísticas y de sensibilización en distintos espacios de Santander. Hasta el 17 de octubre, el hall Interfacultativo de la Universidad de Cantabria acoge la exposición 'Fin de la pobreza', de la ONG Acción Sin Fronteras.

Este miércoles, la Plaza Porticada se convertirá en un espacio de empatía y realidad virtual con la actividad 'Ponte en sus zapatos', organizada por EAPN Cantabria, que permitirá a los participantes experimentar de forma inmersiva la situación de las personas sin hogar. La actividad se podrá realizar desde las 11.00 a la 13.00 horas.

El jueves 16, el Centro Cívico Juan de Santander acogerá la muestra 'Bordando derechos: arte y resistencia palestina', promovida por UNRWA Cantabria. El viernes 17, el CASYC será escenario de uno de los momentos centrales de la semana: la presentación del Informe AROPE 2025, que analiza los datos más recientes sobre pobreza y exclusión en Cantabria.

La programación se cerrará el sábado 18 con la presentación del libro 'Crónicas a la intemperie. Una década viviendo África', de la periodista Lola Hierro, en la Librería Gil a las 19.00 horas.

Las entidades impulsoras subrayan que la pobreza tiene causas comunes, tanto en los países empobrecidos como en nuestro entorno más cercano. «Aunque muchas de las contrapartes de las ONGD cántabras trabajan en otros países, no podemos permanecer al margen de las situaciones de pobreza que se dan aquí. Las causas -la desigualdad, la falta de acceso a derechos o los modelos económicos injustos- son las mismas», advierte la Coordinadora Cántabra de ONGD.

Desde EAPN Cantabria insisten en que «la pobreza también se vive en nuestra comunidad autónoma», y reclaman reforzar las políticas de inclusión y la sensibilización social.

Llamamiento colectivo

La iniciativa cuenta con el apoyo de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Cantabria, así como con la colaboración de entidades sociales, centros educativos y espacios culturales. Todas las actividades son gratuitas y abiertas al público.

«La pobreza corta sueños y vidas, pero juntas y juntos podemos cambiarlo», recuerdan desde la organización. Una frase que resume el espíritu de una semana que busca transformar la empatía en acción y la reflexión en compromiso.