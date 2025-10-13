El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Concentración contra la pobreza Daniel Pedriza

'La pobreza corta sueños y vidas': Cantabria se moviliza por la justicia social

La Semana contra la Pobreza invita a reflexionar sobre las desigualdades que persisten en nuestra comunidad a través de actividades organizadas en Santander, hasta el próximo domingo

Anai Sainz de la Maza

Anai Sainz de la Maza

Santander

Lunes, 13 de octubre 2025, 13:30

Comenta

Santander se suma un año más a la lucha global contra la pobreza y la exclusión social. Bajo el lema 'La pobreza corta sueños y ... vidas', la Coordinadora Cántabra de ONGD y la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN Cantabria) celebran hasta el próximo 18 de octubre una nueva edición de la Semana contra la Pobreza.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    José María Fernández: «Era aberrante lo que se vivía en el laboratorio de Sierrallana, el acoso de las condenadas era diario»
  2. 2

    El tren Santander-Bilbao: dos trazados, 4.000 millones de coste y una rentabilidad cuestionada
  3. 3

    La Olimpiada del Tudanco reúne a 700 reses en Cabezón de la Sal
  4. 4

    «Di la cara por el PP y me dejaron tirado, el partido me negó el pan y la sal»
  5. 5

    El racinguismo toma Gijón
  6. 6 El PSOE denuncia las «mentiras» del futuro alcalde de Tudanca
  7. 7

    Comienza el vaciado de la sede del SCS con las 16.000 cajas del archivo
  8. 8 Morante de la Puebla se corta la coleta en Las Ventas y deja huérfano el toreo
  9. 9

    Redescubrir Santander a través del Archivo Foto Mazo
  10. 10

    La despedida de una saga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes 'La pobreza corta sueños y vidas': Cantabria se moviliza por la justicia social

&#039;La pobreza corta sueños y vidas&#039;: Cantabria se moviliza por la justicia social