Un avión de Ryanair, en el Seve Ballesteros. Juanjo Santamaría

Agosto dio un respiro al Seve Ballesteros, que creció un 0,5%

Los números del aeropuerto cántabro resisten durante el verano en medio de la tempestad por la cancelación de rutas de Ryanair

Álvaro Machín

Álvaro Machín

Santander

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 14:05

En mitad de las turbulencias provocadas por la cancelación de cuatro rutas de Ryanair para la temporada de invierno –Viena, Milán, París y Roma–, ... los datos que dejó el mes de agosto dieron un respiro al Seve Ballesteros. Tras una caída permamente de las cifras de pasajeros desde noviembre de 2023 con la única excepción del pasado mayo –con circunstancias muy concretas (fue el mes del desembarco de los ingleses por la final de la Europa League en Bilbao)–, el periodo de mayor intensidad vacacional terminó con un balance positivo del 0,5%. Ligero crecimiento. No muy significativo en los números, pero sí por su importante valor simbólico.

