Agosto dio un respiro al Seve Ballesteros, que creció un 0,5%

En mitad de las turbulencias provocadas por la cancelación de cuatro rutas de Ryanair para la temporada de invierno –Viena, Milán, París y Roma–, ... los datos que dejó el mes de agosto dieron un respiro al Seve Ballesteros. Tras una caída permamente de las cifras de pasajeros desde noviembre de 2023 con la única excepción del pasado mayo –con circunstancias muy concretas (fue el mes del desembarco de los ingleses por la final de la Europa League en Bilbao)–, el periodo de mayor intensidad vacacional terminó con un balance positivo del 0,5%. Ligero crecimiento. No muy significativo en los números, pero sí por su importante valor simbólico.

El aeropuerto pierde en lo que va de año un 2,8% respecto al mismo periodo de 2024. El balance está penalizado por el arranque del año, por el invierno, para el que se cancelaron varias rutas con respecto a la temporada anterior. De hecho, en julio y agosto –el periodo más intenso del verano–, ya contabilizados, el Seve ha resistido pese a no contar con algunos destinos que sí estuvieron el año anterior (Murcia, Alicante y Bucarest). Si uno suma los pasajeros de ambos meses y compara los dos años, el resultado es prácticamente de empate (únicamente 116 viajeros perdidos).

Por concretar, durante el pasado mes pasaron por las terminales del antiguo Parayas 117.766 usuarios, lo que supone ese medio punto positivo en la comparación. De media, los aeropuertos españoles crecieron un 3,8%. Entre los del norte por encima de los 100.000 viajeros durante el mes, Bilbao (1,5%), Asturias (0,6%) o Coruña (4,2%) cerraron en positivo frente a las caídas de Vigo (4,4%) o Santiago de Compostela (10%).

Así va el año -2,8% Balance hasta agosto Porcentaje por debajo de 2024 en lo que va de año en cuanto al número de pasajeros.

El cambio de tendencia en agosto frente a las pérdidas habituales desde finales de 2023 se basa en una alta ocupación de los vuelos (se ha viajado mucho este verano y Cantabria ha estado hasta arriba de turistas) y en las mejoras de frecuencias en algunas rutas gracias a los nuevos contratos, que han compensado las pérdidas de destinos. De hecho, el número de operaciones creció un 2,3% y se situó (aquí se incluyen también las de vuelos no comerciales) en 1.309. Rutas como Dublín, Barcelona, Bruselas, Gran Canaria, Málaga, Londres, las de Baleares o Sevilla han ofrecido más opciones de volar.

Así las cosas, con ocho meses computados la cuenta deja en este 2025 casi un 3% de caída de pasajeros frente a la media de Aena de un 4,1% en positivo. En cuanto a las operaciones, la tendencia es mejor, con un crecimiento del 2%.

Lo que viene

Habrá que ver qué deparan septiembre y octubre, incluidos en la temporada veraniega (en los aeropuertos hay campaña de verano –hasta finales de octubre– y de invierno). Si los números siguen resistiendo, con subidas o bajadas mínimas.

Todo, antes de un otoño que pintaba bien antes de conocerse los recortes de Ryanair. Desde el Gobierno regional, de hecho, contaban con una mejora en las cifras en la recta final del año con los avances en Barcelona o Madrid, el regreso de Alicante y Bucarest o la posibilidad de volar durante el invierno en periodos concretos a Granada y Mallorca. Buenos números en noviembre y diciembre. Eso podría ayudar, incluso, a remontar y terminar 2025 en números similares (o hasta ligeramente mejores) a los de 2024. Pero el recorte de la aerolínea irlandesa echa por tierra todas las previsiones. La losa de cuatro rutas menos –una de ellas, Roma, la quinta más importante del aeropuerto– parece demasiado pesada y difícil de compensar antes de final de año.