Alrededor de 1.500 personas se manifiestan en Santander «contra el expolio» de los parques eólicos y la planta de biogás

«Los pueblos no se venden, los pueblos se defienden», ha sido el cántico más repetido esta mañana en Santander donde alrededor de 1.500 ... personas, según los datos de la Policía Local, se han manifestado por las calles para mostrar su rechazo contra los diferentes proyectos eólicos que hay repartidos por toda la geografía regional y la futura planta de biogás de Hazas de Cesto. Provistos de campanos, silbatos y hasta una batucada, la marcha ha partido poco después del mediodía de la plaza de Correos para llegar, en un primer momento, hasta la sede del Gobierno regional, en Peña Herbosa, donde han leído varios manifiestos. «Estamos aquí porque nos hemos juntado gente de toda Cantabria para protestar contra las macroenergéticas que están invadiendo el rural sin preguntar a los ciudadanos si las queremos o no», ha afirmado rotundo Jesús Balboa, portavoz de la plataforma Stop Macroplanta en Hazas de Cesto. «Lo que tratamos, en definitiva es de mostrar fuerza y unión contra este expolio y esta estafa en todo el territorio de Cantabria», ha apostillado Daniel Juen, portavoz de los Colectivos Vecinas en Defensa del Territorio.

La manifestación se ha desarrollado de manera pacífica y ha puesto la nota de color para muchos visitantes que a esas horas estaban tomando el aperitivo en los bares del Paseo de Pereda. «Protestamos para que estas vistas que ustedes tienen no se las llenen de molinos», ha explicado uno de los participantes a una turista británica. La comitiva ha ido avanzando a paso tranquilo hasta la sede gubernamental, que lucía dos banderas gigantes en apoyo del Racing, que este domingo se juega la promoción ante el Granada. En la misma puerta, han apoyado ataúdes con el nombre de las comarcas afectadas, muñecos con una soga al cuello y reproducciones de aerogeneradores. «Es que esto es una historia que se va repitiendo en muchas partes de España y aquí, en Cantabria, nos hemos unido todos para decir: 'No queremos esto'. Nosotros somos los habitantes del medio rural y, por tanto, nosotros somos los que tenemos que decidir», ha recalcado Balboa. «Nosotros, para que se entienda y se comprenda, no estamos en contra de este tipo de plantas, sino de los lugares donde las quieren poner», ha apostillado Santos Martín, otro de los portavoces de la plataforma Stop Macroplanta en Hazas de Cesto.

La protesta estaba dividida en dos grupos diferentes. El que encabezaba la marcha era el que estaba en contra de los eólicos. «Si no hacemos estas concentraciones,si no nos movilizamos y obtenemos visibilidad, no sólo en la parte judicial y administrativa, si no salimos a las calles, en definitiva, nos van a querer pasar por encima y manipular a la opinión pública», ha sentenciado Juen.

La marcha ha sido convocada, entre otros, por los Colectivos Vecinales en Defensa del Territorio, la Asociación Stop Macroplanta en Hazas de Cesto y la Asociación en Defensa de San Miguel de Aras y su entorno. Además, han contado durante el recorrido con representantes de los partidos políticos del PSOE y del PRC.