Alto Campoo «mira al cielo» a la espera de nieve y sin previsión de apertura Ya no es posible alcanzar los 151 días que la estación estuvo abierta la anterior campaña DM . Santander Viernes, 14 diciembre 2018, 19:08

La estación de esquí de Alto Campoo «sigue mirando al cielo» a la espera de la nieve, por lo que todavía no maneja una previsión de apertura, aunque su director, Joan Antón Font, ha dicho a Efe que aún confía en repetir los 120.000 visitantes del año pasado.

Font ha afirmado que ya no es posible alcanzar los 151 días que la estación estuvo abierta la anterior campaña, pero sí su número de esquiadores, puesto que muchos fines de semana y puentes hubo tan mal tiempo que no atrajo visitantes.

Para ello, tiene que nevar ya y que la meteorología respete durante estos meses a la estación, ya que por su altitud y su orientación tiene mucha variabilidad y permite, habitualmente, llegar abierta a mayo, ha afirmado el responsable de Alto Campoo.

En estos momentos, la estación «tiene aspecto blanco pero no está para la práctica del esquí», ha dicho Font. «La previsión es que la semana que viene vuelva a nevar y bajen las temperaturas, pero yo como Santo Tomás, hasta que no lo vea no me lo creo», ha enfatizado el director de la estación.

Según Font, se trata de un inicio de invierno «muy poco frío» en la Península que, sin embargo, contrasta con la situación de hace un mes, cuando la nieve permitió abrir las pistas de Brañavieja el primer fin de semana de noviembre. «Ahora esperamos que bajen las temperaturas para poder fabricar nieve o, mejor todavía, que nieve», ha apostillado Font.