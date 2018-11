El apoyo del PSOE a la protesta de los ganaderos tensa las relaciones en el bipartito Zuloaga mostraba su apoyo a los ganaderos el pasado jueves. / A. V. Regionalistas y socialistas se reunieron ayer para debatir la presencia de Pablo Zuloaga y Noelia Cobo en la concentración de Arredondo ÁNGELA CASADO Santander Sábado, 3 noviembre 2018, 07:46

La presencia de los principales líderes del PSOE en la región, entre ellos su secretario general, Pablo Zuloaga, y su secretaria de Organización, Noelia Cobo, en la protesta de los ganaderos del Asón contra el Ejecutivo regional por la gestión de las ayudas por los ataques del lobo ha tensionado las relaciones en el bipartito. En el PRC, partido que gestiona la Consejería de Medio Rural, no han sentado nada bien las imágenes de Zuloaga y Cobo mostrando su apoyo a la reivindicación ganadera, asunto que se ve como una acción desleal hacia sus socios de gobierno y que se produce a tan solo siete meses de las próximas elecciones locales y autonómicas.

Ayer por la mañana, miembros de los dos partidos se reunieron para debatir acerca de la presencia de los líderes socialistas. Del encuentro, de carácter privado, no ha trascendido ninguna declaración oficial, aunque fuentes del PRC hicieron saber a este periódico que se había optado por guardar silencio «porque no es el momento de calentar el ambiente».

El pasado día 1, cientos de ganaderos, que cada año se dan cita con sus reses en la feria de ganado de Arredondo, acudieron al encuentro sin sus animales en señal de protesta contra la Consejería que dirige el regionalista Jesús Oria. 'Nos estáis matando' era el mensaje que rezaba la gran pancarta que presidía la marcha, a la que los afectados del valle del Asón acudieron ataviados con una camiseta con el lema 'Ganaderos en peligro de extinción'. Pablo Zuloaga y Noelia Cobo se desplazaron hasta el lugar para mostrar su apoyo a los ganaderos afectados. Ella, incluso, se enfundó la camiseta que apoyaba la causa.

El alcalde de Soba -también en el valle del Asón-, Julián José Fuentecilla (PRC) no quiso ayer valorar la presencia de Zuloaga y Cobo en la protesta. «Cada uno es libre de apoyar lo que considere». En su caso particular, apuesta por un control de los lobos en la zona y de ayudar a los ganaderos afectados. «Esta situación no puede prolongarse más, el lunes acudiremos al Gobierno para intentar acelerar la puesta en marcha del plan de gestión del lobo». Añade que, mientras en toda Francia «hay poco más de 300 lobos», sólo en Castilla y León «se superan los 2.000». Una situación que debe controlarse para asegurar la convivencia entre los cánidos y el ganado. El alcalde de Ruesga, Jesús Ochoa (PRC), también aboga por instaurar la medida cuanto antes. «A mí me importa la gente. No sirve de nada que aparezcan en la protesta si después no van a tomar medidas».

Desde la oposición, la presidenta del PP, María José Sáenz de Buruaga, califica la presencia de Zuloaga en la concentración de «oportunismo político». «Revela lo evidente, y lo evidente es que en Cantabria hay dos gobiernos». Añade que, si de verdad discrepa de su socio en el Ejecutivo respecto al lobo, «debería decirlo e intervenir, porque para eso es el máximo responsable del PSOE».

Un día antes de la protesta, el miércoles, el Gobierno de Cantabria aprobó para su remisión y tramitación en el Parlamento la modificación de la Ley de Caza, que mantiene al lobo como especie cinegética y que incorporará al articulado la figura de los planes de gestión. Esta figura tiene carácter prevalente sobre el resto de instrumentos de ordenación y planificación cinegética. Una vez instaurada la modificación -se desconoce cuándo-, la Consejería de Medio Rural deberá hacerse cargo de los daños que produzca la especie en toda la región.