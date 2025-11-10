El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El Palacio de Exposicones de Santander acoge la primera feria profesional de hostelería de Cantabria.

El Palacio de Exposicones de Santander acoge la primera feria profesional de hostelería de Cantabria. Roberto Ruiz

Arranca la primera feria de hostelería profesional de Cantabria

Más de medio centenar de empresas de la región, distribuidas en 130 expositores, se dan cita este lunes y martes en el Palacio de Exposiciones para mostrar «nuestros productos y darnos a conocer»

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 20:00

Comenta

Este lunes y martes unas 60 empresas de la región, distribuidas en 130 estands, se citan en la primera feria de hostelería profesional de Cantabria, ... que nace con el objetivo de ofrecer a los negocios del sector una «solución integral, desde la limpieza hasta lo que se pone encima de la mesa». Bajo esa premisa acudió a la iniciativa Isabel Ortiz, de Frigoríficos Ortiz, una distribuidora de alimentación de congelados. Para Ortiz, que está de enhorabuena porque su empresa este año cumple su 50 aniversario, la feria es una «oportunidad de negocio brutal», porque participan todos los profesionales de la hostelería de la comunidad. Y razón lleva.

