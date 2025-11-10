Arranca la primera feria de hostelería profesional de Cantabria

Este lunes y martes unas 60 empresas de la región, distribuidas en 130 estands, se citan en la primera feria de hostelería profesional de Cantabria, ... que nace con el objetivo de ofrecer a los negocios del sector una «solución integral, desde la limpieza hasta lo que se pone encima de la mesa». Bajo esa premisa acudió a la iniciativa Isabel Ortiz, de Frigoríficos Ortiz, una distribuidora de alimentación de congelados. Para Ortiz, que está de enhorabuena porque su empresa este año cumple su 50 aniversario, la feria es una «oportunidad de negocio brutal», porque participan todos los profesionales de la hostelería de la comunidad. Y razón lleva.

El Diario Montañés acudió al Palacio de Exposiciones de Santander, donde hasta está representado todo el colectivo cántabro en las dos plantas del edificio, tanto en el salón Bahía como en El Sardinero. Así, la feria reúne en más de 4.000 metros cuadrados de exposición a empresarios, distribuidores, proveedores y marcas líderes, además de consultores económicos y empresas tecnológicas y de material de construcción. Y ese ha sido el motivo para asistir de Ana Díaz, de Camarsa, porque «para nosotros la feria es una visualización muy grande». La responsable de esta empresa especializada en productos cárnicos asegura que les «apetecía mucho estar hoy aquí», porque se tiene un «trato más cercano y así la gente nos conoce más».

Mientras, Alberto García, de Disgarsa, cree que ambas jornadas son una «oportunidad de poder reunirte con compañeros». El responsable de esta firma, dedicada a los sistemas de higiene y también al menaje profesional, explicó que su empresa trabaja «en lo que se ve y marca la diferencia». «Hoy es el día para enseñar nuestros nuevos artículos», añadió. Hay otros, como Santiago Abascal, de Krux Gourmet, que ve en la iniciativa una manera de anunciarse y que «empiecen a conocernos». Según apuntó, acaba de empezar con la distribución de productos delicatessen de alimentación y ambos días servirán para «presentar nuestros productos».

Asesoramiento

La feria también cuenta con asesoría económica. De ahí que se hayan sumado entidades bancarias como CaixaBank. Beatriz Llano explicó que participa en este encuentro con el fin de «trasladar soluciones» a los autónomos tras la introducción del próximo año del VeriFactu, un sistema en el que los particulares tendrán que notificar a Hacienda cada vez que se haga una venta. «Mi trabajo es ayudar al autónomo y a la pequeña empresa a la integración de esta herramienta», apuntó.

Para disfrutar de un buen trago, empresas como Siderit, Mula Wines y DouGall's, tampoco se han querido perder esta ocasión. El responsable de la primera marca, especializada en destilería, ve la feria como una «cadena natural». Es decir, para Rubén Leivas, ambas jornadas sirven para que «nosotros podamos transmitir nuestro buen hacer a los proveedores y profesionales del sector y que ellos hagan después lo mismo con sus clientes». Mientras, Miguel Arroyo, de Mula Wines, valora que «hay que hacer fuerza y unión entre los asociados» y que hay apoyar este tipo de iniciativas. «Estamos muy contentos y muy ilusionados de poder participar», dice Arroyo que llevó a la feria nueve marcas de vino diferentes. Desde DouGall's, Juanjo Fernández, destacó que el encuentro es una «ventana a todos los comercios y profesionales de Cantabria para que prueben nuestra cerveza in situ». Según apuntó, la feria ofrece una «experiencia más personalizada». «No es lo mismo que lo prueben en un supermercado, a la experiencia de que seamos nosotros quien explique cómo se hace esta cerveza», comentó.

Y como en toda buena comida, y sobre todo si es verano, la sobremesa se disfruta con un helado. También los hay que prefieren un café. Para que no haya discusiones, Regma y Café Dromedario se han adherido a la iniciativa. Desde la heladería, Mateo Sánchez, afirmó que tienen «mucha ilusión» por participar en la feria, ya que «damos a conocer nuestros productos y podemos dialogar con el resto de hosteleros». Para Paula Parcha, de Café Dromedario, sumarse a la feria era prácticamente una obligación. «Tenemos que estar presentes y así mostrar nuestros nuevos cafés y también poder formar en esta especialidad», subrayó.

«Gran acogida» de los asociados

La primera feria profesional de hostelería de Cantabria ha tenido una «gran acogida». Es un hecho palpable y reconocible, ya que la fotografía que deja el Palacio de Exposiciones es una marea infinita de estands de todo tipo. El presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Eduardo Lamadrid, aseguró que la iniciativa «sitúa a Cantabria y a Santander en el mapa de las ferias para profesionales». Con el objetivo de poder celebrar la actividad cada dos años, el presidente destacó la importancia de que los profesionales del sector «puedan mostrar todo lo que hacen».

Por su parte, el responsable de la asociación de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, que también participó este lunes en la inauguración de la feria, apuntó que el encuentro sirve para impulsar la «profesionalización» del colectivo. «Con esta nueva iniciativa nos queremos acercar a todo el mundo profesional, no solamente a los autónomos, sino a todos los trabajadores de Cantabria y del norte de España», afirmó.

A la puesta en largo de la feria, también se sumaron la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, quienes coincidieron en que el sector de la hostelería es «muy importante», ya que genera economía y muchos puestos de trabajo.