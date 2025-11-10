El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Uno de los stands de la feria que se celebra en el Palacio de Exposiciones de Santander. Roberto Ruiz

Hostelería cree que el problema es «la falta de respeto» del botellón y no el horario de las terrazas

En la feria del sector que se celebra en Santander, el presidente nacional del colectivo defiende la «convivencia» entre el vecindario y los bares

Lucio V. Del Campo

Lucio V. Del Campo

Santander

Lunes, 10 de noviembre 2025, 19:33

Comenta

«Todos queremos una terraza, lo que pasa es que no la queremos debajo de nuestra casa». El presidente de la asociación de Hostelería de ... España, José Luis Álvarez Almeida, defendió hoy en Santander que lo que hay que buscar es la «convivencia» entre el respeto al vecindario y la actividad de los bares. Y ahí consideró que la verdadera «falta de respeto» al vecino es la celebración de botellones, no el horario de cierre de las terrazas. Para el máximo representante nacional del sector, lo que tiene que primar es «que la persona que esté sentada en la terraza sea educada, no el horario». «Habrá que llamar la atención al que grita o da voces en una terraza y al hostelero que lo hace mal», continuó Álvarez, a preguntas de este periódico, tras la inauguración de la primera feria de hostelería profesional de Cantabria.

