Hostelería cree que el problema es «la falta de respeto» del botellón y no el horario de las terrazas

«Todos queremos una terraza, lo que pasa es que no la queremos debajo de nuestra casa». El presidente de la asociación de Hostelería de ... España, José Luis Álvarez Almeida, defendió hoy en Santander que lo que hay que buscar es la «convivencia» entre el respeto al vecindario y la actividad de los bares. Y ahí consideró que la verdadera «falta de respeto» al vecino es la celebración de botellones, no el horario de cierre de las terrazas. Para el máximo representante nacional del sector, lo que tiene que primar es «que la persona que esté sentada en la terraza sea educada, no el horario». «Habrá que llamar la atención al que grita o da voces en una terraza y al hostelero que lo hace mal», continuó Álvarez, a preguntas de este periódico, tras la inauguración de la primera feria de hostelería profesional de Cantabria.

Una reflexión que comparte cuando está aún reciente la resaca del botellón de Halloween en la Plaza de Pombo, que dejó a escasos metros de la bahía de Santander un mar de basura y suciedad, y el anuncio de que el Ayuntamiento de la capital cántabra limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se ampliará hasta las 02.30 horas.

Según Álvarez, las administraciones tienen que ser «coherentes con lo que dicen» y «reducir, en la medida de lo posible, los botellones». También hay que «controlarlos», porque «ahí sí que beben menores y no en los bares». Respecto al horario de las terrazas aseguró que «prohibiendo no se consigue nada», así que abogó por la existencia de un «periodo de reflexión». «Confío en la alcaldesa, porque veo que trabaja para el sector y que tiene ganas de ayudarnos. Por eso tiene que haber esa convivencia entre el respeto al vecino y la conciliación», subrayó, en relación a la «negociación» entre el Ayuntamiento y la Asociación de Hostelería de Cantabria por el horario de las terrazas.

Para el responsable del sector a nivel nacional, «otra ley que nos está amenazando» es la de la publicidad de marcas alcohólicas. Según criticó, los discursos de los políticos de apoyo a la hostelería son «muy bonitos, pero luego en la legislación nos machacan». «¿De verdad que por poner una marca publicitaria de, por ejemplo, una cerveza se está incitando a un niño a beber alcohol», se cuestionó Álvarez Almeida, a la vez que mostró su malestar por otra normativa.

En esta ocasión, la del tabaco. «Tenemos miedo de que vayamos en contra de nuestros turistas y que decidan ir a otro sitio, simplemente por el hecho de no poder fumar en una terraza», señaló el presidente de los hosteleros de España, que añadió que el «único país de Europa que prohíbe fumar en estos espacios es Suecia». «Hay más terrazas en Santander que en toda Suecia», apostilló Álvarez Almeida, queriendo evidenciar que hay «legislaciones con este sector que no tienen sentido». «Echamos en falta que las administraciones nos ayuden. Todos los políticos en sus discursos hablan bien de la hostelería y el turismo, pero cuando se ponen a legislar todo son impedimentos», lamentó.

«Feria referente en el norte»

A la apertura de la feria organizada por la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, una iniciativa «referente en el norte de España», acudió también la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y el consejero de Turismo, Luis Martínez Abad. Unas 60 empresas de Cantabria, distribuidas a través de 130 estands, se dan cita hasta hoy, martes, en el Palacio de Exposiciones. El presidente del colectivo, Eduardo Lamadrid, explicó que en la feria se muestra, entre otras cosas, cómo los emprendedores pueden montar desde cero una empresa hostelera, ya que dentro del recinto hay servicios bancarios, materiales de construcción, menaje o mobiliario, además de productos de alimentación y bebidas, pasando también por las últimas innovaciones tecnológicas para mejorar la gestión y la rentabilidad.