Las terrazas de la Plaza de Cañadío, en Santander, llenas. Roberto Ruiz

Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas

Habrá licencias temporales, del 1 de marzo al 31 de diciembre, y permanentes, es decir, durante todo el año | La idea es que la nueva ordenanza pueda estar lista en primavera del año que viene

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Martes, 14 de octubre 2025, 13:49

El Ayuntamiento de Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se ampliará hasta las 02. ... 30 horas. Eso es lo que recoge el proyecto que ha redactado el equipo de gobierno del PP para la nueva ordenanza de terrazas, que también introduce una limitación visual de estos espacios, una mayor «facilidad» en los trámites administrativos y un régimen sancionador con multas que van desde los 750 a los 3.000 euros, en función de si se consideran leves, graves o muy graves. La idea es que pueda estar lista para la próxima primavera. Así lo explicó este martes la alcaldesa, Gema Igual,, acompañada por el concejal de Turismo, Fran Arias, durante la presentación del documento. Hay que recordar que la actual ordenanza, que data de 2013 y se ha quedado «obsoleta», recoge que los establecimientos de hostelería pueden tener terraza hasta la hora de cierre del local.

