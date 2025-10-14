Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se amplía dos horas

El Ayuntamiento de Santander limitará el horario de las terrazas hasta las 00.30 horas, excepto en Semana Grande, que se ampliará hasta las 02. ... 30 horas. Eso es lo que recoge el proyecto que ha redactado el equipo de gobierno del PP para la nueva ordenanza de terrazas, que también introduce una limitación visual de estos espacios, una mayor «facilidad» en los trámites administrativos y un régimen sancionador con multas que van desde los 750 a los 3.000 euros, en función de si se consideran leves, graves o muy graves. La idea es que pueda estar lista para la próxima primavera. Así lo explicó este martes la alcaldesa, Gema Igual,, acompañada por el concejal de Turismo, Fran Arias, durante la presentación del documento. Hay que recordar que la actual ordenanza, que data de 2013 y se ha quedado «obsoleta», recoge que los establecimientos de hostelería pueden tener terraza hasta la hora de cierre del local.

Este texto inicial plantea una serie de medidas enfocadas en mejorar la limpieza y la accesibilidad en las terrazas, reducir la burocracia e implantar un mayor control medioambiental, especialmente en lo referido a la normativa de ruido. De este modo, se permitirá la colocación de pantallas pero sin sonido ni publicidad, y las sillas y mesas deberán tener gomas para evitar ruidos al arrastrarse. Además, habrá dos tipos de licencias, las permanentes -durante todo el año- y las temporales -del 1 de marzo al 31 de diciembre-.

Por partes. ¿Quién tendrá derecho a tener una terraza? Cualquier titular de un local cuyos epígrafes estén relacionados con la hostelería y que esta constituya su actividad principal. Es decir, «el que quiera ocupar un espacio en la calle tanto en suelo público como privado» -el caso de los soportales-. En los casos de ocupación de suelo privado, el adjudicatario de la terraza solo deberá abonar el precio de la tramitación de la licencia. El local no deberá tener deudas ni multas de control ambiental y es imprescindible que el propietario no haya hecho obras sin licencia. ¿Dónde se pueden instalar las terrazas? En cualquier acera de más de tres metros para así cumplir con la Ley de Accesibilidad, que implica separar la terraza en más de 50 centrímetros de la fachada, además de que haya 1,80 metros libres.

¿Qué obligaciones se deben cumplir? El adjudicatario de la terraza debe tener un seguro que se haga cargo de los daños y de la fianza y que esté expuesto; una papelera por cada diez mesas; acometer una limpieza exhaustiva de la acera; recoger el mobiliario -debe ser apilable-; y velar por el aforo. Para «facilitar» ese control de aforo, las terrazas estarán delimitadas con 'tachuelas' que estarán incrustadas en el suelo. Además, uno de los objetivos que persigue la propuesta es avanzar hacia un modelo de terrazas unificadas, para lo que se tratará de incentivar que los hosteleros que comparten la misma zona acuerden una estética común a tener en cuenta a la hora de renovar los elementos. Otra de las novedades es que los negocios hosteleros podrán ocupar hasta el 50% de la superficie exterior del negocio de al lado si tienen autorización -hasta ahora podían hacer uso de la totalidad- y que debe haber una mesa accesible cada seis mesas.

En los espacios de las terrazas solo puede haber muebles (sillas, mesas, barriles y sombrillas). Es decir, no puede haber barras, mostradores, ni elementos de cocina -excepto en el Barrio Pesquero-. Solo mesas auxiliares. Además, no puede haber una terraza cruzando un vial de circulación - excepto en plazas, alamedas y parques-. Respecto a la burocracia, habrá una «menor exigencia en el papeleo» y si no se cambian las condiciones de la licencia, no hay que solicitarla todos los años.

Plazos

La propuesta del equipo de gobierno es un documento que se encuentra aún en el «punto cero», tal y como ha dicho la alcaldesa, ya que tras su presentación este martes se publicará el texto en la web para que la ciudadanía haga sus sugerencias durante diez días. A continuación deberá aprobarse en Junta de Gobierno Local y se darán otros diez días a los grupos políticos de la Corporación para sus enmiendas. Después pasará a Comisión y al Pleno para su aprobación inicial, tras lo que habrá 30 días para alegaciones antes de aprobarse definitivamente. Así, Igual estima que la ordenanza podría salir adelante para la primavera del próximo año, aunque dependerá de las sugerencias que reciba, que presume que serán «muchas».