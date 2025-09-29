El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Las terrazas de la calle del Medio, en Santander, llenas. Javier Cotera

El Ayuntamiento de Santander afronta la difícil tarea de contentar a vecinos y hosteleros con la ordenanza de terrazas

Los residentes piden presencia policial para controlar el cumplimiento del nuevo documento y los profesionales solicitan que la modificación se haga «con prudencia»

Candela Gordovil

Santander

Santander

Lunes, 29 de septiembre 2025, 07:31

Que la modificación de la ordenanza de terrazas no iba a ser una tarea sencilla para el Ayuntamiento de Santander se intuyó desde que la ... alcaldesa, Gema Igual, anunció su intención de hacerlo hace más de un año y medio. Entonces, explicó que tomaba esa decisión porque las terrazas tienen que convivir con los vecinos que residen cerca y que no les «molesten». Las reacciones no tardaron en llegar por parte de una de las partes implicadas, los vecinos del centro, que aplaudieron su decisión ya que llevan «demasiados años padeciendo una situación insoportable».

