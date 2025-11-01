El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Imagen de la basura acumulada en la plaza de la capital cántabra.

Imagen de la basura acumulada en la plaza de la capital cántabra. AA.VV. Pombo-Cañadío

La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío

Los vecinos lamentan una vez más el estado en el que ha amanecido la zona, repleta de basura, tras la noche de Halloween

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:59

Comenta

«Esto es como el día de la marmota», lo dice uno de los residentes que salía esta mañana temprano de su portal en Pombo ... al comprobar el reguero de basura, bolsas, vasos y plásticos que ha dejado la noche de Halloween en la plaza santanderina. Eran las siete y todavía quedaban algunos jóvenes que continuaban de fiesta, incluso ocupando las sillas de la cafetería que comparte nombre con el lugar y que estaba cerrada. «Lo que no entiendo es cómo puede ser que los vecinos ya veamos de antemano que va a volver a suceder esto y el Ayuntamiento y la Policía no tomen ningún tipo de medida previa», apostillaba con cierta resignación.

