La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío
Los vecinos lamentan una vez más el estado en el que ha amanecido la zona, repleta de basura, tras la noche de Halloween
Santander
Sábado, 1 de noviembre 2025, 10:59
«Esto es como el día de la marmota», lo dice uno de los residentes que salía esta mañana temprano de su portal en Pombo ... al comprobar el reguero de basura, bolsas, vasos y plásticos que ha dejado la noche de Halloween en la plaza santanderina. Eran las siete y todavía quedaban algunos jóvenes que continuaban de fiesta, incluso ocupando las sillas de la cafetería que comparte nombre con el lugar y que estaba cerrada. «Lo que no entiendo es cómo puede ser que los vecinos ya veamos de antemano que va a volver a suceder esto y el Ayuntamiento y la Policía no tomen ningún tipo de medida previa», apostillaba con cierta resignación.
Los servicios de limpieza municipal se han afanado pronto en limpiar el desastre. Este mismo vecino sí que reconoce que se suele actuar rápido, pero una vez que el daño ya está hecho y no antes. «Hay que tomar medidas preventivas para que no pasemos una noche de alboroto como la que hemos pasado, además si los operarios de limpieza tienen que centralizar su trabajo aquí quedan otras zonas de Santander desatendidas».
El #Halloween en Pombo fue de nuevo intolerable: botellón masivo, ruido, suciedad, basura y ninguna intervención municipal.— AA.VV. Pombo - Cañadío - Ensanche (@AAVVPomboCdio) November 1, 2025
Ante el consumo de alcohol en la calle, incluso por menores de edad, @gemaigual y @ecastilloteran solo miran hacia las pancartas vecinales. pic.twitter.com/dEwiqIiCpO
Desde la Asociación de Vecinos de Pombo también han trasladado, una vez más, su hartazgo con este problema que tachan de «intolerable». «Botellón masivo, ruido, suciedad, basura y ninguna intervención municipal», traslada el colectivo a través de sus redes sociales en las que mencionan directamente a la alcaldesa, Gema Igual, y al concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, a los que critican que «solo miran hacia las pancartas vecinales» –en clara referencia a la polémica de estos días vinculada a la instalación en trámite de un McDonald's en el Mercado de Puertochico–.
1 /
En actualización
La redacción de EL DIARIO MONTAÑÉS trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión