La huella de otro macrobotellón en Pombo y Cañadío

«Esto es como el día de la marmota», lo dice uno de los residentes que salía esta mañana temprano de su portal en Pombo ... al comprobar el reguero de basura, bolsas, vasos y plásticos que ha dejado la noche de Halloween en la plaza santanderina. Eran las siete y todavía quedaban algunos jóvenes que continuaban de fiesta, incluso ocupando las sillas de la cafetería que comparte nombre con el lugar y que estaba cerrada. «Lo que no entiendo es cómo puede ser que los vecinos ya veamos de antemano que va a volver a suceder esto y el Ayuntamiento y la Policía no tomen ningún tipo de medida previa», apostillaba con cierta resignación.

Los servicios de limpieza municipal se han afanado pronto en limpiar el desastre. Este mismo vecino sí que reconoce que se suele actuar rápido, pero una vez que el daño ya está hecho y no antes. «Hay que tomar medidas preventivas para que no pasemos una noche de alboroto como la que hemos pasado, además si los operarios de limpieza tienen que centralizar su trabajo aquí quedan otras zonas de Santander desatendidas».

El #Halloween en Pombo fue de nuevo intolerable: botellón masivo, ruido, suciedad, basura y ninguna intervención municipal.

Ante el consumo de alcohol en la calle, incluso por menores de edad, @gemaigual y @ecastilloteran solo miran hacia las pancartas vecinales. pic.twitter.com/dEwiqIiCpO — AA.VV. Pombo - Cañadío - Ensanche (@AAVVPomboCdio) November 1, 2025

Desde la Asociación de Vecinos de Pombo también han trasladado, una vez más, su hartazgo con este problema que tachan de «intolerable». «Botellón masivo, ruido, suciedad, basura y ninguna intervención municipal», traslada el colectivo a través de sus redes sociales en las que mencionan directamente a la alcaldesa, Gema Igual, y al concejal de Protección Ciudadana, Eduardo Castillo, a los que critican que «solo miran hacia las pancartas vecinales» –en clara referencia a la polémica de estos días vinculada a la instalación en trámite de un McDonald's en el Mercado de Puertochico–.

Los participantes en el macrobotellón dejaron cantidades ingentes de basura por toda la zona. AA. VV. Cañadío-Pombo El mobiliario de los establecimientos de la plaza también se vio afectado. AA. VV. Cañadío-Pombo La zona de los arcos de la Plaza Pombo, llena de basura. AA. VV. Cañadío-Pombo Imagen de la calle José Ramón López Dóriga, también con numerosos restos del botellón. AA. VV. Cañadío-Pombo Una imagen vale más que mil palabras: así quedó la plaza tras el botellón. AA. VV. Cañadío-Pombo 1 /