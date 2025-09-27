El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Expectación en torno a la catapulta del grupo de investigación de la UC sobre Fronteras de Tierra y Mar en la Edad Media . Roberto Ruiz

Del arte rupestre a los chips sin salir de la plaza Pombo

La Noche Europea de la Investigación que coordina la UC ocupa el centro de la ciudad con 40 carpas y a actividades dedicadas a la divulgación científica

Mada Martínez

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:46

¡Llévate tu ADN a casa!, invita un cartelito prendido en un lateral de la carpa que ocupan los miembros del Departamento de Anatomía Patológica, ... en la plaza Pombo de Santander. El anuncio tiene gancho y niños y adultos se esmeran para seguir las explicaciones y un procedimiento que parece sencillo: hay que enjuagarse primero con agua y, con brío, mezclar el enjuague con una solución saturada de sal en agua, y luego con 'fairy' para romper así las membranas celulares. El alcohol en frío se añade al final para 'liberar el ADN' y el resultado se sirve en un tubito que contiene material genético flotando en un líquido azul. Ángel Urrea, África González y Carla Incera exhiben sus tubos con entusiasmo. «Esto es muy interesante, son experiencias nuevas. Queremos aprovechar y ver de todo», explican las tres estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Valle de Piélagos, que, para cumplir con un trabajo encargado por su profesora de Biología, se han acercado al formidable 'campus científico' de 40 expositores que ha montado la Universidad de Cantabria (UC) en pleno centro de Santander.

