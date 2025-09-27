Del arte rupestre a los chips sin salir de la plaza Pombo

¡Llévate tu ADN a casa!, invita un cartelito prendido en un lateral de la carpa que ocupan los miembros del Departamento de Anatomía Patológica, ... en la plaza Pombo de Santander. El anuncio tiene gancho y niños y adultos se esmeran para seguir las explicaciones y un procedimiento que parece sencillo: hay que enjuagarse primero con agua y, con brío, mezclar el enjuague con una solución saturada de sal en agua, y luego con 'fairy' para romper así las membranas celulares. El alcohol en frío se añade al final para 'liberar el ADN' y el resultado se sirve en un tubito que contiene material genético flotando en un líquido azul. Ángel Urrea, África González y Carla Incera exhiben sus tubos con entusiasmo. «Esto es muy interesante, son experiencias nuevas. Queremos aprovechar y ver de todo», explican las tres estudiantes de 2º de Bachillerato del IES Valle de Piélagos, que, para cumplir con un trabajo encargado por su profesora de Biología, se han acercado al formidable 'campus científico' de 40 expositores que ha montado la Universidad de Cantabria (UC) en pleno centro de Santander.

Con compañeros de clase, con amigos o en familia, muchas personas se han sumado esta tarde a las actividades de la Noche Europea de los Investigadores y las Investigadoras, una de las grandes citas del calendario de la divulgación científica que se celebra en 25 países y más de 460 ciudades simultáneamente y que financia la Comisión Europea. La UC la coordina en Cantabria desde hace trece ediciones. «Queremos que sea una actividad divertida, que acerque a la universidad y a la sociedad», ha contado Alberto Coz a media tarde, recién lanzado el 'chupinazo' de la Noche desde la catapulta del grupo de investigación de Fronteras de Tierra y Mar en la Edad Media. El director del Área de Comunicación Científica de la UC cree firmemente en los encuentros más allá del campus: «Queremos que la Universidad salga a la calle, que llegue a los centros..., y también hacer divulgación en relación al arte, que es una herramienta muy potente».

Hablando de arte, Lucía Díaz y sus compañeros del grupo Pregraphity del Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria animaban poco después al personal a asomarse a las representaciones alojadas en la cueva Atxurra, en Vizcaya, gracias a una experiencia inmersiva con gafas de realidad virtual. La reproducción de la topografía de la cueva es exquisita, también las explicaciones que daban los científicos de la UC acerca del comportamiento simbólico de las sociedades del Paleolítico. Al margen del trabajo de campo, este es un grupo «muy tecnológico» y citas como esta permiten a sus miembros contar cómo investigan: pasan buen parte del tiempo ante el ordenador, modelando en 3D o haciendo mediciones. «La divulgación también es una forma de mostrar el patrimonio», ha indicado Díaz antes de seguir explicándole a un grupo de niños para qué sirven las bramaderas paleolíticas.

Además de en Pombo, epicentro de los talleres y demostraciones de esta Noche de la Investigación 2025, las actividades han llegado en esta ocasión hasta la plaza aledaña de Cañadío, donde el Instituto de Física de Cantabria (IFCA) ha organizado una yincana y la conferencia 'Planetas en el cielo'; o hasta la Librería Gil, donde se han celebrado presentaciones, charlas y talleres para formar a los nuevos 'Detectives de la palabra'. En las actividades se han involucrado cerca de 300 científicos de la UC y de sus institutos mixtos de investigación. «Estamos aquí por algo», ha compartido Jesús Ibáñez, del Departamento de Ingeniería de la Comunicación de la UC y esta tarde uno de los encargados de guiar a los visitantes en un viaje por la historia de la telefonía móvil y la conectividad. «La tecnología está muy disociada de la gente, es algo que se nos da y que, en muchas ocasiones, no entendemos». Y por eso su expositor: para desentrañar esta tecnología de una forma didáctica, 'destripando' al microscopio viejos y nuevos terminales, o manejando un telégrafo o una emisora de radio FM 'tuneados' para la ocasión.

Por esa carpa, o por la ocupada por el grupo de Ingeniería Mecánica de la UC –con un montón de demostradores preparados para desentrañar en directo los principios mecánicos– o por la del grupo de Medicina de Precisión Traslacional y Aplicada, por todas ellascurioseaban sin prisa pero sin pausa las vecinas jubiladas de Santander Justi Santos, María Luisa Leiva y Juana Gutiérrez. «Queremos verlo todo, siempre es buen momento para seguir aprendiendo».