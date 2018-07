Una asociación de la Guardia Civil critica que en Turieno se aplicaron mal los protocolos EFE La AUGC considera que no se estableció un perímetro de seguridad adecuado y se pregunta por qué no se esperó al Grupo de Acción Rápida para entrar en la casa DANIEL MARTÍNEZ Santander Miércoles, 25 julio 2018, 07:57

La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), uno de los colectivos de agentes con mayor representación a nivel regional y nacional, considera que en la intervención que tuvo lugar la pasada semana en Turieno no se siguieron los protocolos que establece el Manual de Policía Judicial. Su portavoz en Cantabria, Ángel Iglesias, entiende que se produjeron algunos errores que pudieron propiciar la huida al monte de Luciano Simón, el hombre que se atrincheró en su casa y disparó a los agentes antes de escapar por una ventana.

El primero, en opinión de AUGC, tiene que ver con la creación de un perímetro de seguridad adecuado. Iglesias recuerda que en caso de atrincheramientos o secuestro, los protocolos señalan que se debe aislar la zona para evitar daños y trabajar en labores de contención para evitar la fuga de los delincuentes antes de la detención. A su entender, aquí pudo haber fallos.

También tienen dudas en lo relativo a la entrada a la vivienda de Luciano por parte de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Santander (Usecic), el primer grupo que llegó al lugar tras los agentes de Potes. A su entender, existió cierta precipitación en este movimiento, ya que estaba en camino un Grupo de Acción Rápida con base en Logroño con más experiencia en este tipo de episodios. «¿Por qué se autorizó u ordenó a la Usecic la entrada en el domicilio, no esperando a la llegada del GAR, incumpliendo el protocolo de actuación que marca el manual?», se pregunta la asociación policial en una circular interna para socios.

A pesar de sus críticas, cree que no se pueden vincular los posibles fallos a que se produjera un herido AUGC

Pide «prudencia» y recuerda que el cuerpo tiene mecanismos para investigar si falló algo Unión GC

«En cualquier caso, el fallo no es de los agentes que entraron, sino de la persona que lo ordenó. Entendemos que la dio el teniente coronel que estaba al frente de la Comandancia de forma accidental, porque el jefe de zona estaba de vacaciones. Si no es así, si la dio el oficial al frente de la Usecic, todavía sería más grave», apunta Iglesias. En cualquier caso, no establece ninguna relación entre las posibles deficiencias y el hecho de que uno de los agentes que intervino resultara herido: «Pudo hacerse todo bien y haber tres heridos o todo mal y no haber ninguno. Es un asunto distinto».

La AUGC no es la única asociación se ha pronunciado al respecto. También se ha posicionado la UniónGC. En otro comunicado, este colectivo mostró su prudencia ante todo lo acontecido en Liébana y recordó que la Benemérita tiene «mecanismos de análisis e investigación», que son los que determinan «si cada segundo de la actuación se hizo de forma correcta» o se produjeron fallos que propiciaron la huida de Luciano. Además, pidió respeto por el trabajo del cuerpo tras las críticas del presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que calificó la operación como «chapuza».

Como el resto de asociaciones, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil en Cantabria destacó el papel realizado por «todos y cada uno de los componentes de este complicado dispositivo policial». En su caso, no hace referencia a fallo o errores, mientras que desde la Comandancia en Cantabria prefieren no pronunciarse.