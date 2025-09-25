El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El principal acusado en su declaración ante el tribunal. Alberto Aja

La Audiencia absuelve a los tres acusados de prostituir a una mujer de Reinosa con discapacidad

La Sección Primera considera que el relato de la denunciante «carece de la fiabilidad suficiente para tener por acreditados los hechos que denuncia»

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 25 de septiembre 2025, 07:15

La Audiencia Provincial de Cantabria ha absuelto a los tres hombres acusados de delitos de trata de seres humanos y prostitución supuestamente cometidos sobre una mujer rumana con discapacidad intelectual, ... al considerar que no han quedado acreditados los hechos, principalmente porque el relato de la denunciante «carece de la fiabilidad suficiente».

