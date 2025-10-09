El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El funcionario de Carreteras, Miguel Ángel Diez, a la izquierda, junto a sus abogados, sus hijas y su mujer, en Las Salesas. Juanjo Santamaría

La Audiencia requiere al fiscal que suba las penas pactadas del 'caso Obras Públicas'

La magistrada que juzgará la causa discrepa con la Fiscalía sobre el criterio jurídico aplicado para calcular el castigo

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Jueves, 9 de octubre 2025, 07:12

Nuevo capítulo en el 'caso Obras Públicas'. Después de que los acusados pactaran con la Fiscalía las correspondientes penas, la causa se daba ya ... por cerrada a la espera de la ratificación del acuerdo ante la Audiencia Provincial. Sin embargo, ha surgido una discrepancia de última hora que ha obligado al fiscal a elevar el castigo.

