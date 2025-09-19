Autransa relevará a Diavida en el servicio de ambulancias esta noche pero con flota propia

Hoy será el último día de actividad de la empresa de ambulancias Diavida en Cantabria. Esta medianoche, Autransa (la compañía de HTGroup) asumirá el ... transporte programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS), después de cerrar ayer, jueves, la adjudicación del contrato de emergencia, que ha ganado (según ha podido saber este periódico) con una oferta de 11,4 millones de euros, lo que supone una bajada del 15% sobre el precio de licitación (13,5 millones para un periodo de 18 meses), frente a los 11,8 millones de la propuesta de Sanir (Alsa) y a los 12,3 millones de Ambulancias Maiz. Las tres aspirantes contemplaban llegar a los 71 vehículos (la flota actual era de 54) y compartían el compromiso de tiempos de respuesta para reducir los retrasos en los traslados de los pacientes, pero ha sido el montante económico el que ha decidido quién conducirá el transporte programado tras el acuerdo de rescisión de mutuo acuerdo con Diavida.

Así, la solución buscada por el SCS para poner fin a «las deficiencias» que arrastraba el servicio supone un encarecimiento de casi el 30% sobre las condiciones aceptadas por la valenciana, que no ha llegado a completar el primer año de contrato por apenas diez días -la adjudicación, que firmó por 11,9 millones, era por 24 meses- ni tampoco podrá traspasar su flota a su sucesora (ese era el plan inicial para recuperar parte de la inversión realizada), puesto que el acuerdo estaba encauzado con Sanir, pero no con Autransa.

De hecho, a raíz de que la semana pasada se conocieron las puntuaciones de las tres ofertas, se precipitaron los acontecimientos. Diavida solicitó el 12 de septiembre (viernes) al SCS su salida «inminente» del concurso, alegando que habían pasado casi tres meses desde que hizo la solicitud y explicando que no podía seguir haciendo frente al servicio más tiempo «sin que repercuta en los pagos de salarios». A partir de ahí, la fecha límite que se marcó para el relevo fue el 20 de septiembre, pero ese mismo viernes se envió a las tres aspirantes una notificación desde el SCS para que confirmaran si estaban en disposición de asumir la prestación «al día siguiente». Un escenario que generó un desconcierto generalizado. Esa tensión ha marcado los últimos siete, por momentos con la adjudicación en el aire por el escaso margen de tiempo para la implantación. Pero finamente Autransa, que gestiona el servicio urgente de ambulancias (las amarillas del 061), volverá al transporte encargado de los pacientes que acuden a tratamiento o que reciben el alta hospitalaria (las blancas), aunque lo hará con sus propios vehículos -parte de los cuales ya había traído a su base del polígono de Candina en julio-.

La compañía de HTG (que antes operaba con el nombre de Ambuibérica) «aportará 59 ambulancias de flota básica, más otras 12 de reserva, aunque inicialmente desplegará 54 (que son las que tiene en funcionamiento Diavida) y en un plazo máximo de un mes tendrá que disponer del resto», como explica el gerente de Atención Primaria, José María Pérez.

De esa forma, llegará hasta los 71 vehículos comprometidos, «un aumento que esperamos que consiga mejorar la calidad del servicio y reducir las demoras». De esa flota, 57 son nuevos y los 14 adicionales tienen una antigüedad inferior a 24 meses, que es el compromiso adquirido en su oferta. En la jornada del jueves, también los trabajadores fueron informados del cambio previsto esta misma noche y que implica su subrogación automática. Una comunicación que recibieron sin haber cobrado aún la nómina de agosto.