Nuevas ambulancias del transporte programado de Autransa, ayer, en el Polígono de Candina. DM

Autransa relevará a Diavida en el servicio de ambulancias esta noche pero con flota propia

Tras una tensa semana de negociaciones, ayer se cerró la adjudicación con la compañía de HTG, que firma el contrato de emergencia del SCS por 11,4 millones de euros

Ana Rosa García

Ana Rosa García

Santander

Viernes, 19 de septiembre 2025, 02:00

Hoy será el último día de actividad de la empresa de ambulancias Diavida en Cantabria. Esta medianoche, Autransa (la compañía de HTGroup) asumirá el ... transporte programado del Servicio Cántabro de Salud (SCS), después de cerrar ayer, jueves, la adjudicación del contrato de emergencia, que ha ganado (según ha podido saber este periódico) con una oferta de 11,4 millones de euros, lo que supone una bajada del 15% sobre el precio de licitación (13,5 millones para un periodo de 18 meses), frente a los 11,8 millones de la propuesta de Sanir (Alsa) y a los 12,3 millones de Ambulancias Maiz. Las tres aspirantes contemplaban llegar a los 71 vehículos (la flota actual era de 54) y compartían el compromiso de tiempos de respuesta para reducir los retrasos en los traslados de los pacientes, pero ha sido el montante económico el que ha decidido quién conducirá el transporte programado tras el acuerdo de rescisión de mutuo acuerdo con Diavida.

