Imágenes del fuego controlado en Barniedo de la Reina (León). DM

Los bomberos provocan fuego para consumir la vegetación antes de que llegue el incendio

Los equipos de extinción trabajan entorno a Barniedo de la Reina (León) para proteger al pueblo del incendio que afecta a los Picos de Europa

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:24

Los equipos de extinción han iniciado un fuego controlado esta mañana en los alrededores de Barniedo de la Reina (León) con el objetivo de frenar el avance del incendio que afecta a los Picos de Europa. Esta técnica, conocida como fuego técnico o quema controlada, consiste en prender intencionadamente pequeñas zonas de vegetación bajo condiciones controladas para eliminar el combustible que podría alimentar el incendio principal.

De este modo, se crea una barrera natural que protege al núcleo urbano y facilita las labores de contención del fuego.

