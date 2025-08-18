Bomberos de Toledo viajan a Picos para ayudar

La BRIF de La Iglesuela se tuvo que movilizar ayer a Picos de Europa.

Kevin Barquín Santander Lunes, 18 de agosto 2025, 13:49

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela, con base en la provincia de Toledo, se plazó ayer hasta el Parque Nacional de los Picos de Europa para colaborar en las labores de extinción del fuego que amenaza esta zona protegida. Estas brigadas especializadas están entrenadas para intervenir en los incendios más complejos en todo el territorio nacional.

La brigada presencial en RD de @brif_iglesuela estuvo hasta última hora de la tarde trabajando en el Parque Nacional de los Picos de Europa para evitar la entrada del incendio al parque. pic.twitter.com/u6gYRhq5xD — ATBRIF (@AT_Brif) August 17, 2025

El equipo de La Iglesuela estuvo hasta última hora de la tarde trabajando en el Parque Nacional de los Picos de Europa para evitar la entrada del incendio al parque y también fue activado esta mañana minutos antes de las 11.00 horas.