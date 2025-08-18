El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La BRIF de La Iglesuela se tuvo que movilizar ayer a Picos de Europa. DM

Bomberos de Toledo viajan a Picos para ayudar

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Lunes, 18 de agosto 2025, 13:49

La Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de La Iglesuela, con base en la provincia de Toledo, se plazó ayer hasta el Parque Nacional de los Picos de Europa para colaborar en las labores de extinción del fuego que amenaza esta zona protegida. Estas brigadas especializadas están entrenadas para intervenir en los incendios más complejos en todo el territorio nacional.

El equipo de La Iglesuela estuvo hasta última hora de la tarde trabajando en el Parque Nacional de los Picos de Europa para evitar la entrada del incendio al parque y también fue activado esta mañana minutos antes de las 11.00 horas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los incendios castigan los Picos de Europa y el fuego cruza a Cantabria por Camaleño
  2. 2 Bustamante sorprende a sus fans antes de su concierto en Torrelavega
  3. 3

    El lobo se ensaña y ataca a las puertas de las tres villas pasiegas
  4. 4 Fin de fiestas en Torrelavega y cierre con Bustamante
  5. 5

    La Sociedad de Tasación sitúa a Laredo como el municipio más caro para adquirir una vivienda nueva
  6. 6

    Tres ayuntamientos cántabros acumulan 173 denuncias por acampada ilegal de autocaravanas
  7. 7 Más de tres kilómetros de retenciones en la A-8 a la altura de Islares, dirección Bilbao
  8. 8 Un empresario fiel a sus principios y enamorado de Liébana
  9. 9 Seis heridos en el accidente múltiple de la S-10 a la altura del túnel de Astillero
  10. 10 Torrelavega se rinde a Bustamante en una noche mágica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bomberos de Toledo viajan a Picos para ayudar

Bomberos de Toledo viajan a Picos para ayudar