Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación

El conflicto por el salario de los docentes vuelve a estallar en redes sociales. De hecho, en lo que va de mes, los sindicatos y ... el consejero de Educación han interactuado más ocasiones en internet, que en persona: con dos publicaciones de Sergio Silva en 'X' (anteriormente Twitter) apelando a la politización del conflicto y un solo encuentro para negociar. En esta ocasión, el consejero de Educación publicó lo que, a su juicio, son «dos verdades»: «Primera. Quien me llama comisario político y dice que no podemos convertirnos en rehenes de las fuerzas políticas, Concepción Sánchez con su jefe», refiriéndose a una imagen en la que aparece la portavoz de Comisiones Obreras (CC OO) junto a Pedro Sánchez.

Y, en segundo lugar, la publicación de Silva recoge una crítica hacia el PSOE de Cantabria: «Segundo. El secretario general del PSOE cántabro llamando a reventar el inicio de curso, un irresponsable». También con una captura de pantalla con una de las publicaciones de los socialistas haciendo un llamamiento a la huelga convocada para el inicio de curso.

2 verdades :

1°- Quien me llama "comisario político" y dice que "no podemos convertirnos en rehenes de las fuerzas políticas", CONCEPCION SANCHEZ-CCOO- con su jefe.🤷‍♂️

2°-El secretario general del PSOE Cántabro llamando a reventar el inicio de curso= UN IRRESPONSABLE😤. pic.twitter.com/ZiNcqnTPfC — SERGIO SILVA📚🇪🇦 (@SERGIOSILVA75) August 29, 2025

Pero la polémica no ha terminado ahí. La representante de CC OO en la Junta de Personal Docente ha replicado la publicación del consejero. Conchi Sánchez ha publicado, en respuesta directa al responsable de Educación: «Bonita foto del 2014. Salgo guapa. 11 años más tarde me conservo bastante bien. Te voy a pasar otra foto de hace unos días, movilizándome con los trabajadores del SERCA en Torrelavega, donde gobiernan el PRC y el PSOE. Y aquí estoy con ellos en el pleno de hoy», con la imagen de una movilización.

Compañero @SERGIOSILVA75 te informo de mi agenda: hoy movilizándome con los compañeros del SERCA en Torrelavega dónde gobiernan @prcantabria y @PSOECantabria . Una vez más se agranda la brecha entre lo que relatas y los hechos. Mi trayectoria me avala. pic.twitter.com/I2xI6TyaS7 — Conchi Sánchez (@Conchi_SanchezG) August 29, 2025

La «politización» del conflicto docente es algo que tanto los sindicatos, como la Consejería, han criticado a lo largo de las negociaciones. Y el último fleco que queda por cerrar para que ambas partes firmen el acuerdo va, precisamente, en este sentido. La única cláusula que genera distancia entre la Junta de Personal y el Gobierno de Cantabria es que Educación vincula el pacto a la aprobación presupuestaria. Algo «inadmisible, que sería un suicidio» para las organizaciones sindicales y una cuestión de «responsabilidad» para el Ejecutivo. Fueron las declaraciones de Sánchez tras la reunión que mantuvieron el pasado jueves las que han desatado esta polémica en internet, en la que, por cierto, también ha participado el portavoz de STEC en defensa de su compañera docente.