El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La portavoz de CC OO en las declaraciones tras la negociación en las que acusa a Silva de «comisario político del PP». Daniel Pedriza

Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación

El conflicto por el salario docente estalla en redes sociales: el consejero recrimina que «quien me llama comisario político» aparece en una foto con Pedro Sánchez, «su jefe», y Concepción Sánchez responde con la fotografía de una movilización contra la gestión de PRC y PSOE

Ángela Madrazo

Ángela Madrazo

Santander

Viernes, 29 de agosto 2025, 16:57

El conflicto por el salario de los docentes vuelve a estallar en redes sociales. De hecho, en lo que va de mes, los sindicatos y ... el consejero de Educación han interactuado más ocasiones en internet, que en persona: con dos publicaciones de Sergio Silva en 'X' (anteriormente Twitter) apelando a la politización del conflicto y un solo encuentro para negociar. En esta ocasión, el consejero de Educación publicó lo que, a su juicio, son «dos verdades»: «Primera. Quien me llama comisario político y dice que no podemos convertirnos en rehenes de las fuerzas políticas, Concepción Sánchez con su jefe», refiriéndose a una imagen en la que aparece la portavoz de Comisiones Obreras (CC OO) junto a Pedro Sánchez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Aluvión de muestras de apoyo al zoo de Santillana del Mar
  2. 2

    Detienen al investigado por el incendio mortal en Juan de la Cosa, en busca y captura desde enero
  3. 3

    Fallece Rosa Portilla, directora de Enfermería del Hospital de Laredo y «una compañera enormemente querida»
  4. 4 Díaz Ayuso, de Madrid a Ruiloba para entregar un premio a Alfonso Ussía
  5. 5

    Aviso de coche en llamas, ¿otra vez?
  6. 6

    Susto en el rompeolas de San Vicente
  7. 7

    Cantabria disfrutará de la última luna roja del año
  8. 8

    Detenidos dos colombianos circulando por la A-67 con 80 kilos de speed
  9. 9

    Pablo Ramón, refuerzo para la defensa del Racing
  10. 10

    «Entiendo que muchos cántabros consideren el turismo una invasión, pero es muy importante»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación

Bronca entre Silva y la portavoz de Comisiones Obreras tras la última reunión fallida en Educación