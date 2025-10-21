El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La presidenta de Cantabria encabezando la reunión mantenida con el sector ganadero, en la sede de Peña Herbosa. Daniel Pedriza

Buruaga anuncia un plan de recría y de producción de carne de vacuno

La presidenta de Cantabria ha detallado los proyectos al sector ganadero para «hacer más competitivas las explotaciones»

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Martes, 21 de octubre 2025, 17:45

Comenta

El Ejecutivo regional ha anunciado tras su reunión con los representantes de las organizaciones, asociaciones y cooperativas agrarias de Cantabria un nuevo plan de recría ... dotado con 9 millones de euros en tres años para los ejercicios de 2026 a 2028. Unas ayudas fijadas entre 100 y 400 euros por animal y con un límite máximo de 30 por explotación. Asimismo, se otorgarán por el procedimiento de concesión directa. Aunque todo ello estará sujeto a la aprobación de los próximos presupuestos regionales.

