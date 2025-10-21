Buruaga anuncia un plan de recría y de producción de carne de vacuno
La presidenta de Cantabria ha detallado los proyectos al sector ganadero para «hacer más competitivas las explotaciones»
Santander
Martes, 21 de octubre 2025, 17:45
El Ejecutivo regional ha anunciado tras su reunión con los representantes de las organizaciones, asociaciones y cooperativas agrarias de Cantabria un nuevo plan de recría ... dotado con 9 millones de euros en tres años para los ejercicios de 2026 a 2028. Unas ayudas fijadas entre 100 y 400 euros por animal y con un límite máximo de 30 por explotación. Asimismo, se otorgarán por el procedimiento de concesión directa. Aunque todo ello estará sujeto a la aprobación de los próximos presupuestos regionales.
En dicho encuentro, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha hecho balance con el sector del acuerdo alcanzado el pasado año y ha tratado los planes futuros en «hacer más competitivas las explotaciones». Además del plan de recría, se destinará más de medio millón de euros para iniciar un plan integral para la carne de vacuno. «Mi Gobierno va a seguir apoyando a los ganaderos como lo está haciendo hasta ahora y ante todo dignificando, porque de eso se trata, de que nuestros ganaderos y agricultores, puedan vivir dignamente de su trabajo».
Junto a la presentación de estos dos planes, la presidenta ha detallado el avance de un programa de genómica aplicada al vacuno de carne y de leche para mejorar la competitividad de las explotaciones y la sanidad del ganado, que se desarrollará en el Centro de Reproducción e Inseminación de Torrelavega. Para ello, Ganadería incluirá una partida de 200.000 euros para acondicionar y modernizar las instalaciones y materializarlo en un plazo de tres años.
