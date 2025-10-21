El sector ganadero da su visto bueno a la medida del Gobierno regional para evitar el avance de la dermatosis nodular

«En esta reunión se ha colado, como no podía ser de otra manera, la dermatosis nodular, que nos tiene a todos alerta». Así ha ... comenzado la rueda de prensa la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, dejando claro que pese a ser un encuentro para repasar el pacto firmado con el sector en abril del pasado año y presentar los nuevos planes de recría y para la carne de vacuno, la enfermedad vírica y contagiosa de los bóvidos ha estado encima de la mesa.

La presidenta ha recordado que Cantabria ha sido la primera comunidad libre del virus en tomar una decisión de este calado: «No hay que estar alarmados, porque esta decisión está tomada con solvencia, valentía y criterios técnicos». De la misma forma, Buruaga ha reiterado que «vamos por delante de los acontecimientos», en referencia a los positivos registrados en Girona y en el Pirineo oriental. «Estamos dando ejemplo al resto del país, sobre cómo hay que prevenir y anticiparse a la situación que tenemos en este momento».

Unas palabras que han apoyado los representantes del sector ganadero presentes. «Esto es una cosa de todos, son unas medidas urgentes y responsables», ha afirmado Luis Pérez, secretario general de la Unión de Ganaderos y Agricultores Montañeses (UGAM-COAG). «Siempre habrá algunas voces que no querrán estas medidas, pero tenemos claro que la enfermedad ha corrido mucho desde Francia, con lo que tenemos que ser precavidos y ser solidarios».

Pérez ha hecho hincapié en el concepto de solidaridad, ya que «tenemos que poner de manifiesto esas medidas de bioseguridad y de desinsectación» en nuestras ganaderías. «Nosotros haremos mucho a título individual si las implementamos, porque con esta decisión no solamente prevenimos la llegada de la enfermedad, estamos frenando esas posibles pérdidas económicas para el sector, tanto en pérdida de animales como en los precios».

En esa misma línea se ha pronunciado Alberto Pérez, secretario general en Cantabria de UPA: «Creo que estamos todos de acuerdo en las decisiones que se han tomado, el tema de la dermatosis nodular preocupa mucho». Pérez ha recordado experiencias previas dentro del sector con otras enfermedades como la EHE, «había cientos de cadáveres de vacas en algunas partes de Cantabria, mientras que en otras se encontraban libres de la enfermedad y celebrando ferias». Por lo que el secretario general de UPA cree que la decisión «tiene que afectar a toda Cantabria, ya que todos estamos en el mismo barco». «Todos los partidos políticos deben proteger al sector y evitar que haya un vacío sanitario».

«No se puede vacunar»

Otro de los mensajes que se ha compartido y repetido en los últimos días a ganaderos y veterinarios es la prohibición de vacunar de «manera aislada y unilateral». «No podemos hacer con el resto de enfermedades emergentes, porque hablamos de una vacuna que inocula el virus», ha subrayado la consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos. «Tiene que ser la Unión Europea la que lo autorice, para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) pueda acudir al Banco de Vacunas Europeo».

Susinos ha detallado las duras consecuencias económicas que supondría llevar a cabo esta acción. «Conllevaría el cordón sanitario de los 50 kilómetros en la región, con lo que supone en nuestro territorio, y el perjuicio para el resto de ganaderos. Es constitutivo de una infracción muy grave con sanciones económicas desde 60.000 a 1.200.000 euros, además de pérdidas de ayudas y una infracción penal», ha puntualizado. La titular del departamento ha explicado que «solamente están autorizadas en Girona, que es donde hay casos positivos».