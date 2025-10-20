El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular

El Gobierno de Cantabria ha tomado nuevas medidas preventivas ante el aumento de focos de dermatosis nodular en la provincia de Girona. La consejera ... de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha explicado en rueda de prensa que «las medidas implantadas en Cataluña no están resultando del todo eficaces» y en las últimas horas han aparecido nuevos focos que amplían el cordón sanitario. Un hecho que se une a la irrupción de nuevas notificaciones en la zona del municipio de Prades, en el Pirineo oriental, que ha llevado al Gobierno francés al cierre de la importación y exportación de vacas.

Ante este nuevo horizonte, la consejera del ramo ha notificado nuevas medidas para «blindar» la región. La primera de ellas es la suspensión de todo tipo de ferias, concursos, subastas y romerías, es decir, cualquier evento donde se concentren animales durante dos semanas -pudiendo prolongarse por periodos iguales-. Esta medida también afectará al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega, que verá suspendida su actividad. Además, se establecerá la obligación de desinfección de todos los vehículos de transporte ganadero que entren o salgan de Cantabria.

Susinos ha subrayado que desde hoy también queda prohibida la entrada de animales procedentes de explotaciones situadas en zonas declaradas como infectadas o de vigilancia frente a la dermatosis. «Quiero dejar claro que esta decisión no se ha tomado a la ligera ni es una decisión que hayamos tomado de una manera unilateral por parte de este Gobierno, que si por algo nos caracterizamos es por consensuar todas las medidas con el sector ganadero. A momentos difíciles, decisiones complicadas y valientes», ha destacado.

En una radiografía de la situación, la consejera ha remarcado que «somos la primera comunidad libre de la enfermedad que toma medidas tan restrictivas». Una decisión que ha comunicado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, antes de su publicación en el Boletín Oficial de Cantabria extraordinario. Asimismo, Susinos ha recalcado la «gravedad» de una enfermedad extremadamente contagiosa entre el ganado bovino, pero que no representa «ningún peligro» para los humanos, ni de manera directa, ni tampoco por el consumo de productos de estos animales ni de sus derivados. La comunicación de positivos supondría realizar vacíos sanitarios en aquellas explotaciones.

La titular del ramo ha reiterado nuevamente la prohibición de aplicación de vacunas por parte de ganaderos o veterinarios. «No podemos ni adquirir ni aplicar esta vacuna sin la autorización de la Unión Europea. Si algún ganadero aplica la vacuna a sus animales sin autorización, introduciría el virus en nuestra región y ello conllevaría el vacío sanitario de su explotación, además del establecimiento de un cordón sanitario de 50 kilómetros, con lo que ello significaría para una comunidad como la nuestra».