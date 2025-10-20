El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de una feria ganadera en Molledo. Sane

El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular

La medida, que entra en vigor desde hoy, afectará también al Mercado Nacional de Ganados de Torrelavega

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Lunes, 20 de octubre 2025, 11:07

Comenta

El Gobierno de Cantabria ha tomado nuevas medidas preventivas ante el aumento de focos de dermatosis nodular en la provincia de Girona. La consejera ... de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha explicado en rueda de prensa que «las medidas implantadas en Cataluña no están resultando del todo eficaces» y en las últimas horas han aparecido nuevos focos que amplían el cordón sanitario. Un hecho que se une a la irrupción de nuevas notificaciones en la zona del municipio de Prades, en el Pirineo oriental, que ha llevado al Gobierno francés al cierre de la importación y exportación de vacas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La revolución de los estadios del fútbol español
  2. 2

    Peñacastillo y Nueva Montaña estrenarán más de 400 pisos en los próximos meses
  3. 3

    San Lucas de nuevo abarrotado en Hoznayo
  4. 4

    La Cuadrona espera su transformación
  5. 5

    Sanidad estrena un canal de consultas directo entre médicos de los centros de salud y de los hospitales
  6. 6

    Cantabria concede mil permisos en terreno rústico en dos años con la nueva Ley del Suelo
  7. 7 Andy Morales confirma la pelea con Lucas en el concierto de Mérida
  8. 8

    La educación cántabra afronta una semana de huelga docente
  9. 9

    «El Gobierno ha hecho lo contrario a ayudarnos y aun así hemos sobrevivido»
  10. 10

    Ojos de salmón con queso crema

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular

El Gobierno regional suspende durante dos semanas todas las concentraciones de animales por el avance de la dermatosis nodular