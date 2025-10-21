Las claves de la dermatosis que amenaza a la ganadería de Cantabria Esta enfermedad vírica y contagiosa entre los bóvidos ha causado estragos en cabañas de otros países europeos como Italia y Francia y cuenta ya con diez focos activos en Girona

Unos ganaderos observan a los terneros en el ferial de Torrelavega, durante el pasado mes de agosto.

Sócrates Sánchez Martes, 21 de octubre 2025, 07:16

La toma de nuevas medidas por parte del Gobierno de Cantabria frente al avance de la demartosis nodular en Girona y en el Pirineo oriental plantea una serie de cuestiones sobre esta enfermedad vírica y contagiosa de los bóvidos.

1 ¿Pueden contagiar los animales a los humanos?

La respuesta es no. La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad infecciosa en los bóvido y que puede tener impactos significativos en la salud y el bienestar animal, pero esta enfermedad no representa ninguna amenaza para la salud humana.

2 ¿Se puede consumir productos de una vaca que sufra la enfermedad?

Sí, se pueden consumir productos de una vaca con dermatosis nodular contagiosa, ya que no es una enfermedad zoonótica, por lo tanto, los humanos no corren riesgo de infección. Esto significa que no representa una amenaza para la salud humana, ya sea por contacto directo con animales infectados o por el consumo de productos de origen animal como la leche o la carne.

3 ¿Cómo se transmite?

El virus se transmite principalmente por artrópodos hematófagos (moscas, mosquitos, garrapatas). El contacto directo con animales infectados es otras de las vías de contagio. El virus puede sobrevivir en el medio ambiente en elementos como la cama, el pienso, el agua o equipos, transmitiéndose de forma indirecta.

4 ¿Es posible la vacunación de los animales?

No. Está terminantemente prohibido que los ganaderos o veterinarios administren vacunas no autorizadas o lleven a cabo campañas privadas de vacunación contra la dermatosis nodular u otras enfermedades de categoría A, pues únicamente el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, con la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, tiene la facultad de autorizar, adquirir y aplicar vacunas en un contexto de emergencia.

5 ¿Cuáles son sus síntomas?

Los síntomas de la dermatosis nodular contagiosa en los animales incluye fiebre elevada, secreción nasal y ocular, inflamación de ganglios linfáticos y presencia de nódulos cutáneos.

6 ¿Por qué tantas medidas?

Si la enfermedad entrase en Cantabria se traduciría en consecuencias muy graves para los ganaderos» porque supondría realizar vacíos sanitarios en aquellas explotaciones donde haya positivos.

7 ¿Es obligatoria notificarla?

El Gobierno recuerda que los ganaderos deben comunicar cualquier sospecha de enfermedad a los servicios veterinarios oficiales, quienes monitorizan e investigan junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. La detección precoz es fundamental para reducir el impacto en caso de entrada.