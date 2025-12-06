El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ussía recibió el verano de 2024 la Medalla de Oro del Museo de la Real Fábrica de Artillería de la Cavada. SANE

Ruiloba, «el último paraíso de Europa» del que Ussía hizo su hogar más feliz

Amante de la buena gastronomía, los paisajes cántabros y las tardes de toros en Santander,vivía en el pueblo desde hace tres décadas

Pilar González Ruiz

Pilar González Ruiz

Santander

Sábado, 6 de diciembre 2025, 07:57

Comenta

La última de las muchas entrevistas que Alfonso Ussía dio a esta cabecera fue hace apenas unos meses. Cuatro, concretamente. Decía entonces que lo que ... más apreciaba del verano en Cantabria era «la temperatura, el paisaje y la belleza». Hacía tres décadas que el periodista hizo de Ruiloba «un pueblo precioso», su residencia permanente. En el inicio, un refugio para la amenaza que la banda terrorista ETA representaba para él y su familia. Y desde hace años, un lugar donde se sentía «absolutamente feliz», y que definió como «El último paraíso de Europa».

