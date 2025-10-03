El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Buruaga, durante una comparecencia. Javier Cotera

Buruaga descarta un adelanto electoral: «No hay ninguna razón que lo justifique»

Feijóo busca un superdomingo electoral en 2026 para presionar a Sánchez y respalda a algunas comunidades del PP que ya estudian hacerlo

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Viernes, 3 de octubre 2025, 02:00

Suenan tambores electorales en media España. A la espera de si Pedro Sánchez acaba la legislatura o la falta de Presupuestos le obliga a ... ir antes a las urnas, Alberto Núñez Feijóo quiere enseñar músculo en los primeros meses de 2026 con un superdomingo electoral que muestre la fortaleza del PP en las autonomías. Andalucía y Castilla y León ya tienen confirmada la cita antes de verano, y otros territorios como Extremadura y Aragón se plantean seriamente hacerlo por la dificultad para aprobar sus cuentas. Pero en Cantabria esto no sucederá y habrá que esperar hasta mayo de 2027, cuando se acabe oficialmente la actual legislatura de cuatro años, para volver a ir a votar.

