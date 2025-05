Buruaga exige a Puente que la sentencia del AVE no suponga «el enésimo retraso» en su llegada

Los empleados de la constructora Lantania, la adjudicataria del tramo del AVE entre Palencia y Palencia Norte –de tan solo 1,7 kilómetros, el más ... pequeño de los cinco que la empresa pública ADIF está ejecutando en tierras castellanas para la llegada de la alta velocidad a Cantabria–, seguirán trabajando sobre el terreno pese al fallo judicial de la Audiencia Nacional que obliga a la paralización de las obras y a echar abajo las estructuras ya levantadas para devolver el lugar a su estado original. El Ministerio de Transportes recuerda que no tiene obligación de ejecutar la sentencia hasta que esta sea firme y que ahora dispone de 20 días para presentar un recurso en el caso de que lo considere oportuno tras analizar en profundidad su contenido.

Hasta que no se resuelva este asunto hará como si no hubiese pasado nada. Como si la decisión del Juzgado Central Contencioso Administrativo número 4 no hubiese existido y como si no comprometiera el futuro de la llegada del AVE, primero hasta Alar del Rey y, después, en el horizonte de 2033, hasta Reinosa.

Para ADIF, «la llegada de la alta velocidad a Cantabria es un proyecto irrenunciable y por eso sigue apostando por la construcción de la línea». Una valoración que, como dejó ayer claro María José Sáenz de Buruaga, no es suficiente para el Ejecutivo autonómico. «Hoy sufrimos un nuevo episodio del culebrón del AVE. Un tropezón más en esta carrera de obstáculos eterna con la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las obras en Palencia ante lo que parece ser una chapuza más –seguido al gran apagón y al caos ferroviario por el robo de cable– del programa de Pedro Sánchez», aseguró la popular en un acto en el que, casualmente, participaba junto a su homólogo de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

«Que lo solucionen como quieran, pero que lo solucionen», resumía Buruaga, que también exigió explicaciones al ministro Óscar Puente y, sobre todo, «garantías de que este nuevo incidente no va a suponer el enésimo retraso en la llegada del AVE a Cantabria». Recordó que la comunidad autónoma sigue siendo una «isla ferroviaria» en el norte de España sin un solo kilómetro de alta velocidad y «los años de retraso» que acumulan los tramos que discurren por tierras palentinas. Un retraso que los socialistas, al otro lado de la trinchera, atribuyen a los siete años de inacción de Mariano Rajoy en La Moncloa, en los que no se licitó «ni un euro» de esta línea, frente a la reactivación del proyecto tras la moción de censura de Sánchez. Porque ahora –dicen en el PSOE–, están en obras esos cinco tramos y en redacción del proyecto los tres hasta Reinosa.

Buruaga arremetió contra el Gobierno de España y habló claro. Y Mañueco también arremetió contra el Gobierno de España por su «gestión caótica», pero fue mucho más ecléctico a la hora de valorar el fallo. No quedó claro si le parece bien, mal o regular. Si quiere que continúen las obras con el plan que tiene en marcha ADIF o si respalda la posición de los vecinos de Palencia que defienden el proyecto de soterramiento, que choca con las obras del AVE.

Mañueco no se posiciona

«Lo que reclamamos al Gobierno de España, y más que reclamar, exigimos, es, en primer lugar, que actúe con prudencia. Y en segundo lugar, que actúe con eficacia y con utilidad. Sé que no es mucho pedir, aunque a veces parezca que es pedir demasiado», aseguró Mañueco. Como ni él ni la presidenta cántabra aceptaron preguntas, cada uno puede interpretar lo que quiera.

Desde el Ayuntamiento de Palencia sí han sido contundentes en el rechazo a estas obras –no a que la línea del AVE siga hasta Cantabria, sino a que lo haga de esta manera– y su alcaldesa, Míriam Andrés, no ha tenido mayores problemas en arremeter contra Puente pese a ser compañeros de partido. El mismo jueves, el día que se conoció la sentencia, se apresuró en festejarla.

Tramo a tramo Palencia- Palencia Norte. Adjudicado por 27 millones con un plazo de dos años, tiene que concluirse en octubre de 2025.

Palencia Norte-Amusco. Con un presupuesto de 80 millones, la fecha de finalización prevista era octubre de 2024.

Amusco-Osorno. Se adjudicó por 93,5 millones y también tenía que haber concluido. En concreto, el pasado diciembre.

Osorno-Calahorra de B. Las obras comenzaron en diciembre de 2022 y acabarán en abril de 2026. Costarán 88 millones.

Calahorra-Nogales. Con 109 millones, es el más caro en obras. La fecha de finalización prevista es marzo de 2026.

Alar-Reinosa. Al igual que el viaducto de 3,8 kilómetros de Nogales que permitirá adelantar la llegada de los primeros AVE, está en fase de redacción de los proyectos. La obra no arrancará al menos hasta 2028.

Reinosa-Santander. Los AVE harán este tramo no por línea de alta velocidad, sino por la actual línea convencional, en la que se están ejecutando mejoras.

Frente a la posición de Buruaga, donde estaban ayer de celebración era en Ecologistas en Acción Palencia, el colectivo que interpuso la denuncia contra ADIF alegando que las obras del AVE chocan con el proyecto de soterramiento de las vías en la ciudad, tal y como fue aprobado en dos estudios informativos sucesivos, en 2010 y 2018. «Aunque no es firme y cabe recurso de apelación, consideramos que la contundencia de los fundamentos de derecho esgrimidos es una base sólida sobre los que depositar la esperanza», señalaban en un comunicado sobre la paralización de unos trabajos que atraviesan «toda la ciudad, afectando directamente al medio ambiente, no tratándose de una actuación inocua para el mismo».

Precisamente esta afección medioambiental es la que, según la Audiencia Nacional, legitima a los ecologistas a ejercer la acción popular ante la Justicia. Ecologistas en Acción subraya además que el proyecto del AVE en la salida de Palencia no fue comunicado por parte de ADIF al Ayuntamiento de la ciudad, otro de los argumentos que sustentan el fallo contra la empresa pública.

Y desde las Mesas de Movilidad de Cantabria, que representan a los usuarios de la comunidad autónoma, recuerdan que el colectivo siempre ha sido partidario de mejorar las comunicaciones ferroviarias de la red de Cercanías por encima de la conexión de alta velocidad entre Santander y Madrid a través de Palencia. «No creo que sorprenda a nadie que nunca hayamos sido partidarios del AVE y sí partidarios de la mejora de la línea convencional. La prioridad para nosotros es que la gente pueda ir a trabajar todos los días, a la Universidad o a Valdecilla sin retrasos y con un medio sostenible y con garantías. En cualquier caso, hay que esperar a que se estimen los recursos en caso de que los haya», explica uno de sus portavoces, Javier Polanco, que sí que reconoce que la noticia es «impactante» y relevante para los intereses de Cantabria.