Buruaga niega que Cantabria padezca un problema de masificación turística

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado esta mañana el nuevo espacio que el Gobierno regional ha dispuesto en el Monumento ... al Indiano que se erige 'entre el cielo y el mar' en la cumbre de Peña Cabarga y al que ha dotado con todos los elementos necesarios para ofrecer a sus visitantes una experiencia inmersiva sobre la historia, la geografía y la cultura de la región. Lo ha hecho encaramada al escenario turístico, del que la jefa del Ejecutivo no ha querido bajarse sin antes advertir de la «grave irresponsabilidad» en la que están incurriendo «algunos colectivos sociales y determinadas fuerzas políticas» a colación de las masivas concentraciones de jóvenes que se vienen produciendo en El Puntal «alimentando la 'turismofobia'» y «demonizando a un sector que aporta el 12% al Producto Interior Bruto regional».

Según ha dicho la presidenta, Cantabria no tiene ningún problema de masificación turística. Simplemente, «está de moda». «Vivimos un momento espléndido, excelente, nuestro sector turístico está batiendo todos los registros y generando un impacto muy positivo en la economía regional», ha asegurado Buruaga, que cree que «40 días al año de alta ocupación, o de lleno total, no pueden transmitir una imagen distorsionada de esta región». Para ella, y en contra de la opinión de otros, «Cantabria no es la Ibiza del norte, ni mucho menos su Magaluf, como he escuchado decir por ahí. Y es una grave irresponsabilidad alimentar la 'turismofobia' como están haciendo algunos colectivos sociales y determinadas fuerzas políticas y pretender demonizar a un sector productivo que es una de las principales industrias que tiran de la máquina de este país y de esta región generando casi el 12% del PIB».

En este sentido, la presidenta ha recalcado que su Gobierno tiene «muy claro» su modelo turístico, que pasa, ha dicho, por la sostenibilidad y por la calidad. «Es muy importante transmitir ese mensaje de que el desarrollo socioeconómico es compatible con la protección de nuestro patrimonio natural».

«Vamos a preservarlo desde la racionalidad, desde el orden, desde el respeto y desde el equilibrio, no desde el fundamentalismo ideológico», ha dicho Buruaga, que ha indicado que la estrategia turística de su Gobierno «pasa por la diversificación de la oferta, la desestacionalización, la internacionalización y la descentralización sobre el territorio para distribuir los beneficios que el turismo aporta a la sociedad por toda la región». Y todo ello «de la mano de un sector extraordinariamente profesional que aporta muchísimo valor añadido», ha concluido.

La Inauguración

La presidenta ha ejercido esa férrea defensa del sector turístico en la cumbre de Peña Cabarga, donde minutos antes ha inaugurado los trabajos de remodelación del Monumento al Indiano, conocido como «El Pirulí» y convertido en un sensacional mirador en el que se puede disfrutar de una experiencia inmersiva en la geografía, la cultura y la historia de Cantabria.

Acompañada por el consejero de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad, y la alcaldesa de Medio Cudeyo, María Higuera, Buruaga ha tenido la oportunidad de recorrer un espacio singular que ofrece un simulador de última generación que permite al visitante sobrevolar los cielos de Cantabria como un pájaro, una visita virtual por tres cuevas con arte rupestre o una fotografía histórica que convierte al turista en un indiano.

«Aquí se entronca nuestra historia, nuestras raíces, nuestro pasado con el presente, pero también, sobre todo, con el futuro representado en ese avance tecnológico», ha indicado la presidenta, que ha explicado que la puesta en valor de este monumento salda varias deudas de la comunidad con su historia primero, con el arquitecto que construyó «El Pirulí», Ángel Hernández, también con la Marina Cántabra al servicio de la Corona de Castilla, y con los emigrantes que se vieron obligados a abandonar su tierra para buscar un futuro mejor. Además, Buruaga ha señalado que también se hace justicia a una de las grandes obras arquitectónicas cántabras del siglo XX, que abrió camino a otras torres emblemáticas de telecomunicaciones como fueron la de Berlín oriental en 1969, Santiago de Chile en 1974 o la propia Torre España en 1989.

«El único viaje imposible es el que nunca comienza y hoy emprendemos un viaje ilusionante sobre esta torre cilíndrica de 38,31 metros de altura que ofrece una panorámica única sobre el 80 % del territorio de esta maravillosa Cantabria», ha subrayado la jefa del Ejecutivo, que ha recordado, por último, que esta rehabilitación integral, que ha realizado la empresa pública Cantur durante los dos últimos años y ha contado con una inversión de 2,3 millones de euros, busca recuperar la actividad y el interés turístico, paisajístico y didáctico de Peña Cabarga.