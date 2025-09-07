Buruaga no se ha reunido aún con el lehendakari ni con el presidente asturiano tras dos años en el poder

Durante su reunión con el presidente andaluz Juanma Moreno, María José Sáenz de Buruaga (PP) puso en valor la capacidad de su Gobierno a la ... hora de fortalecer relaciones con otros territorios con la vista puesta en los ciudadanos. «Cantabria da un paso más en su apertura a otras comunidades autónomas. Somos una región que teje alianzas, que busca el acuerdo y el entendimiento para atraer a Cantabria lo mejor de otros lugares y compartir iniciativas y proyectos», decía la popular el pasado martes desde la sede de Peña Herbosa. Además de con su homólogo del sur –ambos líderes insistieron en los estrechos vínculos entre las tierras que gobiernan–, la jefa del Ejecutivo autonómico también ha mantenido reuniones bilaterales con una agenda de trabajo concreta con sus colegas gallego (Alfonso Rueda) y de Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), todos ellos de su mismo color político.

MÁS INFORMACIÓN El Ministerio calcula que el tren Castro-Bilbao cuadruplicaría en demanda al viaje a Santander

No resultan curiosos esos encuentros, pero sí que Buruaga, en los más de dos años que lleva ya al frente del Gobierno de Cantabria, no haya tenido ocasión para hablar con los presidentes de Asturias y País Vasco, los dos territorios vecinos junto al que dirige Mañueco. Claro que la cántabra ha coincidido con ellos en encuentros multilaterales –sin ir más lejos, las conferencias de presidentes–, pero no ha agendado reuniones con Adrián Barbón, un gran amigo del expresidente Revilla, ni con Imanol Pradales. Tanto con el socialista como con el peneuvista hay asuntos de sobra para tratar en el ámbito de las relaciones bilaterales. Sin ir más lejos, la negociación de una postura común –si es que hubiese acuerdo– sobre el tren entre Santander y Bilbao. Una posición común que ya existía durante la anterior legislatura gracias al diálogo fluido de Revilla y Urkullu, ahora ya fuera de la primera línea, que también derivó en un convenio de colaboración en salud.

En el caso de Mañueco, se han producido dos encuentros cara a cara. El primero para firmar un protocolo de colaboración –un documento que tenía bastante más contenido concreto que el que esta semana se firmó con Andalucía– y el segundo en una celebración conjunta en Santander con motivo del Día de Europa.