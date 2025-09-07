El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Buruaga no se ha reunido aún con el lehendakari ni con el presidente asturiano tras dos años en el poder

La jefa del Ejecutivo cántabro sí ha mantenido encuentros bilaterales con sus homólogos de Galicia, Andalucía y Castilla y León, todos ellos del PP

Daniel Martínez

Daniel Martínez

Santander

Domingo, 7 de septiembre 2025, 07:34

Durante su reunión con el presidente andaluz Juanma Moreno, María José Sáenz de Buruaga (PP) puso en valor la capacidad de su Gobierno a la ... hora de fortalecer relaciones con otros territorios con la vista puesta en los ciudadanos. «Cantabria da un paso más en su apertura a otras comunidades autónomas. Somos una región que teje alianzas, que busca el acuerdo y el entendimiento para atraer a Cantabria lo mejor de otros lugares y compartir iniciativas y proyectos», decía la popular el pasado martes desde la sede de Peña Herbosa. Además de con su homólogo del sur –ambos líderes insistieron en los estrechos vínculos entre las tierras que gobiernan–, la jefa del Ejecutivo autonómico también ha mantenido reuniones bilaterales con una agenda de trabajo concreta con sus colegas gallego (Alfonso Rueda) y de Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco), todos ellos de su mismo color político.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El fondo de inversión que iba a construir viviendas de lujo en Menéndez Pelayo vende el proyecto
  2. 2 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  3. 3 Castro Urdiales registra la tercera temperatura más alta del país con 38,8 grados
  4. 4 Herido grave tras un atropello en Torrelavega en el que el conductor se dio a la fuga
  5. 5

    La creación en Cantabria de la figura del policía local interino enciende a los agentes
  6. 6

    Uneatlántico invertirá 30 millones en su nueva residencia y complejo deportivo
  7. 7

    Derriban la iglesia de San Pablo, en la calle del Monte, por su avanzado deterioro
  8. 8 Primer encierro sin sobresaltos en Ampuero
  9. 9

    Pimpinela, Ana Belén, Coque Malla y Vega cierran el verano de festivales en La Plaza
  10. 10

    «Que millones de infartados dejen de tomar betabloqueantes es una revolución mundial»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Buruaga no se ha reunido aún con el lehendakari ni con el presidente asturiano tras dos años en el poder