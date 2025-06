Buruaga hace suyas las propuestas del PP para la Conferencia de Presidentes La jefa del Ejecutivo, que anticipa que la cita de este viernes será «inútil», califica de «propaganda» el plan de vivienda de Sánchez y no avanza su posición

Daniel Martínez Santander Jueves, 5 de junio 2025, 19:19

La Conferencia de Presidentes que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en Santander dejó una foto histórica –la de la vuelta de todos los líderes autonómicos a la mesa de diálogo que convoca Pedro Sánchez–, pero muy pocos resultados. Medio año después, este órgano de cooperación vuelve a reunirse en Cataluña aún con menos posibilidades de que se cierre con acuerdos después de una semana en la que los barones populares y el Gobierno central ni siquiera eran capaces de buscar un punto común sobre el orden del día. Desde Cantabria, María José Sáenz de Buruaga ya anticipó hace tiempo que el encuentro sería «inútil» y este jueves otros colegas hacían la misma lectura. También acusó a Sánchez de «liquidar» el Estado autonómico.

Lo dijo cuando las comunidades del PP pensaban que el presidente del Gobierno se iba a negar a incluir en el debate los temas que proponían. Antes del giro que ha dado el líder socialista al permitir que todos estos asuntos que reclamaban los populares entren en el orden del día. El rechazo a la quita de la deuda con las condiciones fijadas en el pacto con Cataluña, la renovación del modelo de financiación autonómica, unas políticas de vivienda que no incluyan la intervención del mercado, la lucha contra la okupación, la creación de un nuevo plan energético, el equilibrio entre las renovables y la nuclear, la política migratoria...

Buruaga, como el resto de gobiernos populares, ha remitido una carta a Sánchez explicando sus propuestas en estos asuntos –el documento es común y elaborado en el seno del partido, no específico de cada territorio– y el socialista ha aceptado su inclusión. Eso sí, los líderes autonómicos tendrán solo diez minutos cada uno para desarrollar su posición sobre todos esos asuntos.

Para tratar de tomar la iniciativa, también Sánchez acude con una propuesta concreta. Es en materia de vivienda y su punto más destacado consiste en triplicar la inversión en la creación de viviendas públicas para destinar 7.000 millones de euros hasta 2030. El Estado pondría el 60%, siempre que las autonomías pongan el 40%. Además, exige que esos inmuebles se incorporen al parque público y no pasen nunca a manos privadas. Además de acusar al presidente de tratar de desviar la atención del 'caso Leire' con la Conferencia de Presidentes, Buruaga dijo el miércoles que la oferta es «propagandística», pero no desveló si le parece bien o mal. Si votará a favor, o no.

Buruaga se queja de Sánchez y los partidos de la oposición cántabra de Buruaga. Desde el PSOE, Pedro Casares pidió a la presidenta que vaya a la Conferencia «con afán constructivo» y «no como presidenta del PP de Cantabria, sino como presidenta de los 600.000 cántabros». El secretario general de los socialistas espera que Buruaga ponga sus esfuerzos en la vivienda, que es el «principal problema que tiene mucha gente en este país». «Hay mucha gente que tiene dificultades para acceder a una vivienda, hay muchos jóvenes que no pueden emprender un proyecto de vida porque sencillamente no pueden ni alquilar ni comprar una vivienda», subrayó Casares.

En esa línea se pronunció también desde el PRC su próxima candidata a la Presidencia de Cantabria. Paula Fernández echa en cara a Buruaga que acuda a Barcelona a «obedecer a Feijóo, en lugar de defender los intereses y reivindicar las necesidades de la Comunidad Autónoma a la que se debe». «Buruaga se ha limitado a seguir a pies juntillas la estrategia diseñada desde la calle Génova, sin marcar ningún asunto propio, ni aportar una sola propuesta en beneficio de los cántabros», añadió la regionalista, que acusó a la presidenta de «silenciar a Cantabria» y «poner su voz al servicio de los intereses electorales del PP nacional».