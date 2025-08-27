Cabárceno «revisa» los accesos al recinto de los lobos en el que se colaron tres visitantes

El reciente allanamiento en el recinto de los lobos de Cabárceno ha obligado a Cantur, la sociedad cántabra encargada de la promoción turística, a ... revisar y a remodelar los accesos del peñasco en el que se encaramaron los infiltrados. «Han tenido que pasar por una zona que no está accesible al público», explicó ayer Inés Mier, la directora general de la asociación.

El lugar se encontraba obstaculizado por una valla de madera, que se puede observar en el vídeo, y un muro de piedra. Sin embargo, ambas barreras han resultado insuficientes para frenar a las personas, por lo que Mier avisa que, desde Cantur, están «revisando los accesos para evitar que vuelvan a pasar estos incidentes». Ayer, técnicos del parque acotaron la zona del risco y mejoraron la señalización que prohibe que nadie más se acerque

Desde Cabárceno también advierten consecuencias para los invasores del recinto. «Hemos puesto a disposición de la Guardia Civil el vídeo que se ha difundido para que se instruyan diligencias y que se averigüe si se ha cometido alguna infracción administrativa o penal». El asunto queda en manos de la Guardia Civil que debe todavía identificar a los que irrumpieron en el recinto. En el video se puede ver por lo menos tres figuras claras, una de ellas un menor, lo que ha llevado a las autoridades del parque a asumir que puede tratarse de una familia. «Están intentando averiguar quien es el padre, porque es al que mejor se le ve», comentó Mier. El principal factor para poder localizarlos es el tiempo, ya que aunque el vídeo fue subido por el usuario Xtrauss hace tres días, «no se sabe cuando pudo haber sido grabado», lo que dificulta la localización.

Una vez puedan identificar a los responsables, en Cantur aseguran que dejan a disposición del juez la decisión sobre la multa o infracción pertinente. También han querido mandar un mensaje para que este tipo de situación no se repita en el futuro, mientras revisan el acceso tomado por los intrusos en el recinto de los lobos. «Desde Cantur condenamos este comportamiento incívico que puede ocasionar un grave peligro para los que lo intenten», concluyó.