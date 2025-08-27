El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los visitantes que se colaron en una de las zonas restringidas del recinto de los lobos. DM

Cabárceno «revisa» los accesos al recinto de los lobos en el que se colaron tres visitantes

La directora general de Cantur explica que «pasaron por una zona que no está accesible al público» y avisa de que tomarán medidas

Ignacio Serrano Garbayo

Ignacio Serrano Garbayo

Miércoles, 27 de agosto 2025, 02:00

El reciente allanamiento en el recinto de los lobos de Cabárceno ha obligado a Cantur, la sociedad cántabra encargada de la promoción turística, a ... revisar y a remodelar los accesos del peñasco en el que se encaramaron los infiltrados. «Han tenido que pasar por una zona que no está accesible al público», explicó ayer Inés Mier, la directora general de la asociación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

