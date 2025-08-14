El calor dispara la venta y el mantenimiento de aires y ventiladores: «Hasta septiembre, nada»

Salir a comprar un ventilador o un aire acondicionado portátil puede convertirse en toda una ardua tarea durante estos días de agosto. Y más si ... se quiere un 'split' que necesite una instalación, entonces, olvídese hasta septiembre. l caluroso verano que atraviesa Cantabria ha llevado a muchas personas a agotar prácticamente la existencia de estos pequeños electrodomésticos. Así lo explica José Mayoral, vendedor en Electrodomésticos J. Rivero: «Este año las ventas están siendo una auténtica locura con respecto al año pasado». Y es que el propio Mayoral recuerda como el pasado verano se quedaron ventiladores sin vender.

«Cuando esta semana ha asomado el sol con fuerza, a los clientes les entran las prisas y quieren hacerse con un aparato que les permita sobrellevar el calor de la mejor forma posible», argumenta. Tanto es así, que teme que en unos pocos días se quede sin stock. «Estamos intentando hacer un pedido para reponer todo lo que hemos vendido estos días y la respuesta ha sido clara: hasta septiembre, nada. Y es que la empresa que nos suele suministrar a nivel nacional en poco más de tres días, nos ha dicho que nos olvidemos durante este mes, que tenemos que tirar con lo que tengamos», confiesa.

Y es que no solamente se acercan hasta la tienda cántabros, lo hacen bastantes personas que vienen a pasar unos días por la región. «Muchos turistas que se encuentran en pisos turísticos vienen a comprar ventiladores pequeños. Nos han dejado a cero», puntualiza.

Las tiendas de electrodomésticos no son las únicas que se ven sobrepasadas en esta temporada estival. En el caso de la empresa Allende Salcedo no paran de atender solicitudes de mantenimiento, reparaciones o incluso peticiones para instalar aires acondicionados. «Hay muchas personas que son previsoras y de año en año solicitan sus revisiones rutinarias para mantener sus aparatos al día», subraya Begoña Allende, responsable de Recursos Humanos en dicha empresa. Aunque también los hay que reaccionan cuando los problemas aparecen en estas máquinas: «Estamos intentando dar servicio a toda la gente que se le estropea sus aparatos, para que en menos de 24 horas podamos solucionarles esas incidencias. Aunque un aire acondicionado puede parecer un lujo en el norte, el incremento de las temperaturas y la humedad presente en nuestra región empieza a convertirlo en un imprescindible en nuestros hogares».

Ante las solicitudes para llevar a cabo instalaciones de estos aparatos, Allende destaca que agosto es un «mal momento». «Nosotros como no instalamos directamente, pues los mandamos a gente de nuestra confianza, a instaladores que son fieles a nuestra marca», añade. «Las fábricas están cerradas en agosto, con lo que la gente tendrá que esperar a septiembre, pero yo sí que animo a que estas cosas hay que hacerlas con tiempo y anticipación. Porque así ya lo tienes para el año que viene. Además, hoy en día los aparatos de aire acondicionado son bombas de calor, con lo cual en invierno, antes de poner la calefacción, también te viene muy bien por el hecho de te puedas ahorrar de poner la calefacción y tirar del aire caliente de estos aparatos».