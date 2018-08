Cantabria se libra de las alertas por calor pero puede alcanzar hoy los 34 grados en el sur Daniel Pedriza Cantabria El Gobierno ha activado el nivel 2 de alerta, ante el riesgo de incendios en varios ayuntamientos del interior PILAR CHATO Santander Viernes, 3 agosto 2018, 08:11

Cantabria es una de las pocas comunidades que hoy no aparece teñida de naranja, amarillo o rojo en los mapas de Aemet. Las alertas por calor siguen sin activarse en la región donde, no obstante, se podrán alcanzar los 34 grados en algunos puntos como Potes -aquí la mínima será de 22-. Se trata de temperaturas máximas de dos grados por debajo de la previsión inicial de 36. El sur de la región volverá a ser, como ayer la zona más caliente del mapa regional, aunque las máximas aquí no está previsto que suban y si lo harán más cerca de la costa. De hecho, en Santander podrá llegarse a los 27 grados y 28 en Castro Urdiales. Torrelavega se acercará a los 29 grados.

Aunque la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no tenga activada ninguna alerta para Cantabria, la Consejería de Sanidad y el Servicio de Emergencias del 112 ya han activado protocolos y avisos de precaución, y el Gobierno de Cantabria ha activado el nivel 2 de alerta ante el riesgo de incendios en los municipios de Reinosa, Hermandad de Campoo de Suso, Campoo de Enmedio, Valdeolea, Valdeprado del Río, Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo y Valderredible.

«Nos hemos quedado al límite de la alerta», dice José Voces, delegado de Aemet en Cantabria, para quien las temperaturas alcanzadas este jueves se movieron en una franja de «normalidad» de un día de agosto. ¿Cuándo entraría Cantabria en alerta? «Si supera los umbrales en el litoral cantábrico de los 34 grados, y por encima de 40 grados en cualquier punto de la región».

La Dirección General del Medio Natural advierte de que las altas temperaturas pronosticadas para los próximos días pueden favorecer la propagación de incendios en esas zonas.

El nivel de alerta 2 implica que, tanto la guardería como las cuadrillas forestales de esas comarcas, permanecen en alerta ante la posibilidad de que se produzcan incendios y facilitar así la detección e intervención temprana. En total, 9 guardas y 7 cuadrillas forestales con 3 autobombas se encargan del cuidado de la zona, además del ingeniero de guardia encargado de coordinar todo el operativo y los encargados de la emisora central de la Dirección General. En las comarcas afectadas también están prohibidas las quemas en todo tipo de terrenos (rústico y monte), mientras que en el resto de Cantabria han quedado prohibidas desde esta mañana en los montes.

Las previsiones del tiempo para este viernes son de cielos despejados, con algún intervalo de nubes bajas en el interior, sin descartar brumas y algún banco de niebla de madrugada en zonas altas. Intervalos de nubes altas durante la tarde. Temperaturas en aumento, con máximas en torno a 34 grados en el interior. Vientos flojos de dirección variable que predominarán el norte y noreste en las horas centrales.

Mapa de alertas de Aemet para este viernes.

Recomendaciones

El Servicios de Emergencias del 112 y la propia Consejería de Sanidad recomiendan a la población tomar «sencillas precauciones» para evitar que la llegada de las altas temperaturas puedan ocasionar incidentes en los próximos días. Piden a los ciudadanos y a los turistas que visitan la región que eviten la exposición directa y prolongada al sol en las horas centrales del día, y que no realicen esfuerzos o actividades físicas innecesarias.

También recuerdan que hay que mantenerse hidratado con bebidas no alcohólicas, sin esperar a tener sed, salvo contraindicación médica, y evitar las comidas copiosas. El 112 añade que es necesario prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con algún tipo de patología, más vulnerables a sufrir deshidratación o golpes de calor.

En la playa es recomendable el uso de sombrilla, refrescarse si se va a pasar allí un tiempo prolongado, y salir inmediatamente del agua y acudir a los puestos de vigilancia en caso de encontrarse mal, según informa el 112 en una nota de prensa.

En la montaña, para realizar algún tipo de deporte, la Aemet aconseja elegir las horas de menor incidencia del sol y el calor, mantener una hidratación continua y no realizar grandes esfuerzos, aunque si la temperatura es alta lo mejor es dejar las actividades lúdicas que requieran desgaste físico acusado para días menos calurosos.

La Consejería recuerda que si cualquier persona que haya permanecido en situación de temperatura elevada presenta mareos u otra sintomatología no habitual, hay que actuar situándola en lugar fresco y a la sombra, aligerar la ropa, proporcionar agua y aplicar paños húmedos de agua fresca sobre la cabeza y el resto del cuerpo.

Si la persona no se recupera espontáneamente pasados unos minutos, presenta sudor frío, palidez, fiebre o pérdida de conciencia, Sanidad pide contactar con el teléfono de emergencias sanitarias 061.