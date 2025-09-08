El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Ana Moreno Barriga, egresada de la UC, esta semana, en el campus de Las Llamas. DM

De la UC a Cambridge con dos becas de excelencia para investigar en genética

Ana Moreno, egresada de la primera promoción de Ciencias Biomédicas, sueña con abrirse camino en la academia. «Ojalá algún día pueda tener mi grupo de investigación»

Mada Martínez

Mada Martínez

Santander

Lunes, 8 de septiembre 2025, 07:15

A Ana Moreno Barriga (Cáceres, 2002) le hacía «mucha ilusión» vivir cerca del mar, así que Santander tenía bastantes puntos en su ranking de destinos ... universitarios. «La ciudad me encantaba». No obstante, en su elección final pesaron claramente su interés genuino por «por estudiar y entender la naturaleza humana, desde lo más pequeño», así como el proyecto del grado de Ciencias Biomédicas que la Universidad de Cantabria (UC) estrenó en 2020. «Vi el programa, me gustó y lo elegí», resume Moreno, que aterrizó en Santander con el comienzo de la década y a mitad de la misma se encuentra a punto de empezar una más que prometedora etapa vital en Cambridge (Reino Unido), donde, durante los próximo cuatro años, realizará su doctorado gracias una beca Herchel Smith. Se trata de una ayuda muy competitiva, que solo logran cada año un máximo de ocho personas entre Cambridge y Harvard. «Es un proceso duro, sobre todo, desde el brexit; es muy cansado y complejo, pero también enriquecedor», admite Moreno, que ya pudo cursar en el campus británico su máster de Investigación en Ciencias Biológicas gracias a otra beca de prestigio que, en este caso, le concedió la Fundación la Caixa.

