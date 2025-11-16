El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Carlos Martín, gerente de Granja Anero y Granja Pontana, accede protegido al interior de su explotación de gallinas ecológicas.

Carlos Martín, gerente de Granja Anero y Granja Pontana, accede protegido al interior de su explotación de gallinas ecológicas. Juanjo Santamaría

El campo cántabro se queda sin cacareos

Los avicultores de la región afrontan la medida del Ministerio de Agricultura de encerrar a todas las aves de corral ante la expansión del virus de la gripe aviar

Sócrates Sánchez

Sócrates Sánchez

Santander

Domingo, 16 de noviembre 2025, 14:51

Doce de la mañana y las gallinas no están en el 'prao' como es de costumbre. Las puertas y ventanas de las granjas se encuentran ... cerradas a cal y canto y el campo se queda sin sus habituales cacareos. Esa es la nueva realidad que afrontan los avicultores de la región -y de todo el país- desde que este jueves el Ministerio de Agricultura elevase las restricciones y prohibiese la cría de aves de corral al aire libre en cualquiera de los métodos existentes -ya sean explotaciones ecológicas, autoconsumo o que produzcan huevos o carne- ante la expansión del virus de la gripe aviar.

