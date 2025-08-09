El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, saluda al consejero de Economía cántabro, Luis Ángel Agüeros. EFE

Cantabria agranda su privilegio como la comunidad mejor financiada del país

Frente a la amenaza de un cambio de sistema y del cupo catalán, la liquidación de 2023 incrementó la ventaja de la autonomía con el resto

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Sábado, 9 de agosto 2025, 02:00

Es lógico que el Gobierno de Cantabria, primero con el bipartito y ahora con el PP, pelee con uñas y dientes para que el Estado ... no cambie el actual modelo de financiación autonómica, en grave peligro por el acuerdo entre Pedro Sánchez y Cataluña para favorecer los independentistas. Cantabria es, de largo, la comunidad mejor financiada del país con el sistema actual. Un privilegio agrandado tras la liquidación del año 2023, según las cifras publicadas por el Ministerio de Hacienda y recogidas en un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

